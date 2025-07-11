Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Funtap
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Công ty Cổ phần Funtap

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Funtap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tây Hà, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu rõ chính sách, quy trình phê duyệt các khoản thanh toán của Công ty
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra đối chiếu số liệu phát sinh theo tài khoản phụ trách. Đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ phát sinh trên sổ sách
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ
Thực hiện báo cáo theo nội dung phụ trách
Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán của nhân viên, công nợ đối tác, nhà cung cấp
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, am hiểu các quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nắm được thuế GTGT, thuế TNCN, thuế Nhà Thầu theo quy định của nhà nước.
Thành thạo Word, Excel
Sử dụng tốt phần mềm Kế toán, ưu tiền phần mềm Misa
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và độc lập
Năng lực tư duy, phân tích & phản biện
Khả năng quản lý thời gian
Khả năng giải quyết vấn đề

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;
Phụ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;
Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;
Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;
CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Funtap

Công ty Cổ phần Funtap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

