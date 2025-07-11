Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Tây Hà, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu rõ chính sách, quy trình phê duyệt các khoản thanh toán của Công ty

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra đối chiếu số liệu phát sinh theo tài khoản phụ trách. Đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ phát sinh trên sổ sách

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ

Thực hiện báo cáo theo nội dung phụ trách

Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán của nhân viên, công nợ đối tác, nhà cung cấp

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, am hiểu các quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nắm được thuế GTGT, thuế TNCN, thuế Nhà Thầu theo quy định của nhà nước.

Thành thạo Word, Excel

Sử dụng tốt phần mềm Kế toán, ưu tiền phần mềm Misa

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và độc lập

Năng lực tư duy, phân tích & phản biện

Khả năng quản lý thời gian

Khả năng giải quyết vấn đề

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;

Phụ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;

Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;

Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;

CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin