Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa CT3 Khu X2, Trần Hòa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Quản lý, điều phối và đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng ( Resale) và sale online trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Xây dựng và triển khai chiến lược chăm sóc khách hàng và bán hàng online hiệu quả.

- Phân tích dữ liệu khách hàng, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng doanh số.

- Giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Theo dõi, đánh giá hiệu suất của đội ngũ và đề xuất các biện pháp cải thiện

- Báo cáo định kỳ về tình hình chăm sóc khách hàng và doanh số bán hàng online cho cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm: từ 2 năm làm quản lý, chăm sóc khách hàng

2. Kỹ năng

- Kỹ năng quản lý đội nhóm

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ quản lý khách hàng và các phần mềm bán hàng online.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả.

3. Yêu cầu: có laptop và làm fulltime

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: LC 8-10 TR + % Hoa hồng (1-6%) = Thu nhập từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ

2. THƯỞNG: Thưởng năm, Thưởng nóng theo ngày, Thưởng cuối năm. Thưởng nghỉ lễ, tết

3. Chế độ khác:

- Nghỉ lễ, tết, phép năm theo quy định (12 ngày phép/năm). Ngoài ra: Thêm 01 ngày nghỉ/tháng dành riêng cho nhân viên nữ.

- Chi phí gửi xe: Công ty chi trả

- Được training hàng tháng kiến thức chuyên ngành và phát triển bản thân.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm, party sinh nhật hàng tháng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI

