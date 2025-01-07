Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kinh doanh B2B:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và phát triển kênh khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Đề xuất chiến lược và mục tiêu doanh số cho nhóm theo từng quý/năm.

Phát triển khách hàng:

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng.

Phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp về dịch vụ bảo hành, sửa chữa, lắp đặt cho khách hàng doanh nghiệp.

Quản lý và phát triển đội nhóm:

Quản lý, đào tạo, và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh trong nhóm để đạt được mục tiêu doanh số.

Phân công công việc, theo dõi hiệu quả làm việc, và khích lệ tinh thần đội nhóm.

Chăm sóc khách hàng và quản lý quan hệ:

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Xử lý các khiếu nại và yêu cầu đặc biệt từ khách hàng.

Báo cáo và đánh giá hiệu quả:

Theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm.

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, tháng, và quý cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc tương đương.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm.

Có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành thiết bị điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng là lợi thế.

Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý đội nhóm hiệu quả.

Khả năng phân tích, lập báo cáo và đề xuất giải pháp kinh doanh phù hợp.

Phẩm chất cá nhân:

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Khả năng làm việc dưới áp lực và hướng tới mục tiêu.

Thái độ chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

