Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Kinh doanh tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng/ dự án nhà xưởng/nhà công nghiệp nhận diện nguồn phát triển dự án cụ thể Tiếp cận khách hàng tiềm năng giới thiệu năng lực Công ty, đánh giá được lợi thế và khả năng phát triển dự án Duy trì và chăm sóc mối quan hệ với khách hàng hiện tại Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số Tư vấn và cung cấp các giải pháp xây dựng phù hợp cho khách hàng Tham gia vào các hoạt động quảng bá và tiếp thị của công ty Tham gia các hoạt động dự án khác, vai trò: đấu thầu, pháp lý dự án, thủ tục quyết toán hoàn công, đánh giá thầu phụ, mua hàng... Am hiểu về thị trường ngành xây dựng mảng nhà xưởng/ nhà công nghiệp Tham gia các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên trong nhóm. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm cho cấp trên. Tham gia các dự án xây dựng, phát triển sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: 28-45t Ổn định chỗ ở tại HCM Có thể đi công tác tỉnh Có bằng B2 Tính cách nhanh nhẹn, ngoại giao tốt, văn nghệ, thể dục - thể thao: tennis, đá banh, chạy bộ Ưu tiên ứng viên có giao tiếp Tiếng Anh, tiếng Trung Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc tốt. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi.
Tại Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt

Công ty TNHH Xây dựng Nhà Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số A4, Khu Nhà ở Thương mại Thuận Việt, 319 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TPHCM.

