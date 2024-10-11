Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 - 90 - 92 ĐỒNG ĐEN, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, phát triển và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và tăng doanh thu từ các nhóm khách hàng. Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để ra kế hoạch kinh doanh phù hợp. Quản lý đội ngũ kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ B2B và B2C, đảm bảo kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc. Thiết lập các mục tiêu bán hàng và đảm bảo đội ngũ đạt được các chỉ tiêu đề ra Quản lý quan hệ khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác liên quan như bếp, nhân sự... để đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến lên cấp quản lý cao hơn Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ ban TGĐ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: tối thiểu từ 3 năm trở lên vị trí tương đương trong mảng dịch vụ. Thành thạo tin học văn phòng, phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình. Có tính trách nhiệm và tính phối hợp cao. Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Công ty có đánh giá năng lực và xét duyệt tăng lương hàng năm. Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật lao động, Bảo hiểm và các chế độ của Công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát huy và thể hiện khả năng bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ

