Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Mức lương
Từ 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 669 Điện Biên Phủ, P.25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 35 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới cho Công ty
Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại.
Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Tìm kiếm dự án mới về cho Công ty.
Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU: ・Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N3 trở lên, không cần bằng cấp) ・TOEIC 700 trở lên ・Trên 5 năm kinh nghiệm bán hàng ƯU TIÊN: ・Có mối quan hệ với nhiều công ty khách hàng khác nhau. ・Có kinh nghiệm Sale không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài (tiếng Nhật, tiếng Anh) ・Có khả năng quản lý nhân viên.
Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì
PHÚC LỢI: ・Mức lương 35.000.000 VND
PHÚC LỢI:
・Mức lương 35.000.000 VND
・Làm việc tại văn phòng Bình Thạnh tại Hồ Chí Minh
・Có cơ hội đào tạo tại Nhật Bản
・Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, đồng nghiệp hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
