Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 35 Triệu

CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN

Mức lương
Từ 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 669 Điện Biên Phủ, P.25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 35 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới cho Công ty Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại. Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tìm kiếm dự án mới về cho Công ty.
Tìm kiếm khách hàng mới cho Công ty
Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại.
Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Tìm kiếm dự án mới về cho Công ty.

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU: ・Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N3 trở lên, không cần bằng cấp) ・TOEIC 700 trở lên ・Trên 5 năm kinh nghiệm bán hàng ƯU TIÊN: ・Có mối quan hệ với nhiều công ty khách hàng khác nhau. ・Có kinh nghiệm Sale không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài (tiếng Nhật, tiếng Anh) ・Có khả năng quản lý nhân viên.
YÊU CẦU:
ƯU TIÊN:

Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì

PHÚC LỢI: ・Mức lương 35.000.000 VND
PHÚC LỢI:
・Mức lương 35.000.000 VND
・Làm việc tại văn phòng Bình Thạnh tại Hồ Chí Minh
・Có cơ hội đào tạo tại Nhật Bản
・Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, đồng nghiệp hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hưng Bình Tower, Số 669-671-667/2, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

