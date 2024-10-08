Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/7A Đường Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho team B2B (Khách sỉ) Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh Theo dõi, đánh giá hiệu suất và đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh của nhóm Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các cơ hội kinh doanh mới Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng quan trọng Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh của công ty Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm cho cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ ĐH chuyên ngành kinh tế, ngoại thương Có 3 - 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương , ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành dược, FMCG, mẹ và bé Có kiến thức vững về quản lý bán hàng và kỹ năng quản lý đội nhóm Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt Có khả năng lãnh đạo, tạo động lực và phát triển nhân viên Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 20-25 triệu ( thỏa thuận theo năng lực) Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện. Chính sách mua hàng ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ Thưởng tháng, năm hấp dẫn theo mục tiêu tình hình kinh doanh công ty. Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

