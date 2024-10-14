Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm vững kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direct Sale,... Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,.... Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales. Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member. Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.
Nắm vững kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direct Sale,...
Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....
Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm
Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm
Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales.
Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.
Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan. Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh từ 10 người trở lên Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế. Chịu được áp lực công việc. Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình Độ tuổi: 25 – 40 Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh. Có máy tính cá nhân để làm việc.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.
Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh từ 10 người trở lên
Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.
Chịu được áp lực công việc.
Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình
Độ tuổi: 25 – 40
Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh.
Có máy tính cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình Lương: thỏa thuận tùy năng lực (17 Triệu ở cấp bậc nhỏ nhất, và tăng dần khi mở rộng qui mô team) Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành
Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình
Lương: thỏa thuận tùy năng lực (17 Triệu ở cấp bậc nhỏ nhất, và tăng dần khi mở rộng qui mô team)
Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

