Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng khách hàng; Cùng Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chiến lược - kế hoạch kinh doanh; Đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời trong từng thời điểm và từng giai đoạn kinh doanh; Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Kinh doanh; Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tình hình nhân sự, đối thủ cạnh tranh... trực tiếp cho Giám đốc định kỳ tháng, quý, năm,...

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Giao thông vận tải... Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Logistics, Chuyển phát nhanh Có hiểu biết về Vận hành chuyển phát nhanh; Có kinh nghiệm quản lý nhóm, phát triển đội ngũ; Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, đàm phán, chăm sóc khách hàng Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Nhất Tín Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng KPIs + Thưởng KH + Thưởng lũy tiến + Hoa hồng ( KH cũ + KH mới) Tham gia các chương trình đào tạo phát triển của công ty: Kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về vận hành Logistics, kinh doanh, các chương trình phát triển năng lực Thưởng tháng 13, BHYT, BHXH, BHTN... Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, tham gia nhiều hoạt động phong trào nội bộ. Làm việc với độ ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong ngànhh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhất Tín Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin