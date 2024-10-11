Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Beetechsoft
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Beetechsoft

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Beetechsoft

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 88 An Hải Đông 1, An Hải Đông, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, quản lý và chịu trách nhiệm công việc team theo ngày, tuần và tháng Được đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ members Xây dựng và phát triển đội nhóm Quản lý, điều hành và theo dõi giám sát mọi hoạt động của đội ngũ Sales để đảm bảo doanh số. Đề xuất ý tưởng phát triển, đưa ra giải pháp và tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu kinh doanh. Hỗ trợ hướng dẫn các thành viên trong team khi có các tính huống/ cuộc gọi khó xử lý Làm báo cáo hoạt động của team, công việc hàng ngày và hỗ trợ cần thiết Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành QTKD, Marketing, Kinh tế, tài chính,... Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí team leader hoặc tương đương Đã có kinh nghiệm xây dựng quy trình Sale từ đầu, kiểm soát chất lượng và đạt thành tích tốt với những sản phẩm phát triển từ số 0. Có chứng chỉ về tư vấn kinh doanh, kĩ năng quản lý đội nhóm là một lợi thế. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng đào tạo, giáo dục (giáo dục liên quan công nghệ phần mềm là ưu thế) Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt. Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao. Có khả năng xử lý tình huống nhanh và nhạy bén. Tiếng Anh giao tiếp tốt là một điểm cộng
Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 15-20 triệu + thưởng KPI Nghỉ thứ 7, chủ nhật Lương tháng 13 + thưởng dự án tùy vào tình hình kinh doanh của công ty Phụ cấp cơm trưa và gửi xe hàng tháng Cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc Đóng BHXH sau khi thử việc, hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam Đánh giá xét tăng lương: 2 lần/năm Được tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, tiệc sinh nhật, team building hàng quý, company trip hàng năm,... Cơ hội thăng tiến cao, cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Beetechsoft

Beetechsoft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hồ Chí Minh: Lầu 2 - số 25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1 Đà Nẵng: 233 Đống Đa, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

