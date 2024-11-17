Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TAN PHAT ETEK, Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và phát triển bộ phận dịch vụ:

- Lên kế hoạch và điều phối các hoạt động dịch vụ sau bán hàng, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án tự động hóa;

- Thiết lập, tối ưu hóa các quy trình dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng;

- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ kỹ sư dịch vụ, chăm sóc khách hàng và các nhân viên hỗ trợ khác.

2. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng:

- Tương tác và giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng để ghi nhận các phản hồi, thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng;

- Giám sát quá trình xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng và đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

3. Phát triển dịch vụ và mở rộng thị trường:

- Theo dõi và cập nhật các công nghệ mới, kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

- Đề xuất các cải tiến hoặc nâng cấp thiết bị nhằm tăng hiệu suất và độ bền của sản phẩm.

4. Phân tích, báo cáo và lập kế hoạch chiến lược:

- Lập báo cáo định kỳ về các hoạt động đã thực hiện, bao gồm tiến độ công việc, vấn đề kỹ thuật, giải pháp, chất lượng dịch vụ và kết quả.

- Phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất chiến lược, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí dịch vụ.

- Lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho bộ phận dịch vụ, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực.

- Cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng, bao gồm các yêu cầu hỗ trợ, lịch sử bảo trì và các tài liệu kỹ thuật khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật (tự động hóa, điện, điện tử, cơ khí...) hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, bảo trì thiết bị tự động hóa, và ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và xử lý tình huống tốt.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, và giao tiếp tốt.

- Sẵn sàng đi công tác và làm việc ngoài giờ khi cần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực;

- Thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án..;

- Lương tháng thứ 13;

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước;

- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;

- Ăn trưa tại Nhà ăn Công ty;

- Chế độ công tác theo quy định của Công ty;

- Được cấp ô tô theo quy định của Công ty;

- Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trên thế giới và trong nước;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin