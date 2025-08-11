Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
- Hà Nội: Số 189 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision.
- Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.
- Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.
- Tư vấn thiết kế, hỗ trợ khách hàng lắp đặt và sử dụng các loại sản phẩm, thiết bị và tự động hóa.
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.
- Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.
- Tổ chức công việc, thực hiện và đánh giá chất lượng thiết kế của bản thân, chịu trách nhiệm trước trưởng nhóm đối với chất lượng và tiến độ các công việc của mình. Báo cáo công việc định kì.
- Một số công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học ngành: Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa, Điều khiển tự động hóa...
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm AGV, MES, EOL, Robot, Vision.
Kỹ năng chuyên môn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
