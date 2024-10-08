Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: CCN Phước An, xã Phước An, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác tuyển dụng. Quy chế trả lương/ thưởng, chính sách đãi ngộ, xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.

+ Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

+ Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.

+ Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó.

Yêu Cầu Công Việc

+ Có bằng Cử nhân trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.

+ Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Nhân sự của công ty sản xuất.

+ Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm

+ Kỹ năng lập kế hoạch

+ Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh

+ Kỹ năng giao tiếp

+ Chịu được áp lực công việc

+ Ưu tiên ứng viên có khả năng tốt về Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao, thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi như: BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

- Làm việc trong môi trường vui vẻ, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech

