Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Công việc hành chính:
- Xây dựng nội quy lao động, hệ thống các qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
- Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh, mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng
- Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, dụng cụ văn phòng phẩm.
- Kiểm tra và theo dõi việc thanh toán các khoản chi phí định kỳ theo đúng thời hạn: điện, nước, thuê văn phòng;
- Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu;
• Công việc nhân sự:
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Lên kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng.
- Chấm công, Tính lương và thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN, các hình thức bảo hiểm khác theo quy định
- Đảm bảo thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định và giải đáp các thắc mắc của người lao động khi có phát sinh;
- Theo dõi, thực hiện các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động cho Người lao động;
- Cập nhật, quản lý, lữu trữ hồ sơ, thông tin lý lịch CBNV.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

