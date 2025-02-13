Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Công việc hành chính:

- Xây dựng nội quy lao động, hệ thống các qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh, mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng

- Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, dụng cụ văn phòng phẩm.

- Kiểm tra và theo dõi việc thanh toán các khoản chi phí định kỳ theo đúng thời hạn: điện, nước, thuê văn phòng;

- Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu;

• Công việc nhân sự:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Lên kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng.

- Chấm công, Tính lương và thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN, các hình thức bảo hiểm khác theo quy định

- Đảm bảo thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định và giải đáp các thắc mắc của người lao động khi có phát sinh;

- Theo dõi, thực hiện các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động cho Người lao động;

- Cập nhật, quản lý, lữu trữ hồ sơ, thông tin lý lịch CBNV.