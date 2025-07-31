Tuyển Trưởng phòng hành chính Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, tòa nhà Sailing tower, 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng các chính sách, quy trình, quy định QTRR (Quản trị rủi ro) phù hợp để áp dụng trong TCT (Tổng công ty).
- Tham gia tổ chức triển khai áp dụng, duy trì và phát triển hệ thống QTRR doanh nghiệp trong toàn TCT.
- Làm đầu mối kết hợp và hỗ trợ các Đơn vị/Ban của TCT nhằm chuẩn hóa và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp trong từng thời điểm thích hợp để áp dụng trong toàn TCT.
- Giám sát và rà soát các kế hoạch hành động xử lý rủi ro trên toàn TCT. Thực hiện các Hồ sơ, Báo cáo trong Quy trình QTRR.
- Tham gia hướng dẫn và đào tạo kiến thức và công cụ QTRR để áp dụng vào Hệ thống QTRRDN tại TCT.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban HSEQ giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên ngành: Quản lý rủi ro, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, - Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan ....
- Kinh nghiệm làm việc: Từ 3 đến dưới 5 năm
- Kỹ năng chuyên môn: Lập kế hoạch và tổ chức công việc; Phân tích thông tin và ra quyết định; Viết báo cáo, thuyết minh; Truyền đạt, chia sẻ kiến thức

Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)

Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 4 Tòa nhà Sailing Tower - Số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

