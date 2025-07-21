Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

1. Mục tiêu công việc:

Tham mưu chiến lược nhân sự và hành chính phù hợp định hướng phát triển của doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống vận hành nhân sự, hành chính đồng bộ, hiệu quả, tuân thủ pháp luật

2. Nhiệm vụ chi tiết:

A. Quản trị chiến lược nhân sự:

Tham mưu BGĐ về cấu trúc tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp với chiến lược công ty.

Xây dựng và triển khai quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích NLĐ.

Đề xuất chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân sự (career path).

Xây dựng chính sách phúc lợi, thi đua khen thưởng, đề xuất cải tiến văn hóa doanh nghiệp.

B. Vận hành tuyển dụng – đào tạo:

Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/quý theo định biên và nhu cầu các bộ phận.

Triển khai quy trình tuyển dụng: đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn, thông báo kết quả.

Phối hợp đào tạo nhập môn, đào tạo nâng cao theo lộ trình nghề nghiệp.

Quản lý tài liệu, đào tạo nội bộ, hồ sơ đào tạo theo dõi, lịch đào tạo.

C. Quản trị lao động và pháp lý lao động: