Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
- Bình Thuận: Từ 15
- 30tr/tháng. + Chính sách hưởng hoa hồng cao, mức lương cứng đảm bảo. + Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển. + Chế độ hưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực. + Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài. + Được tham gia các khóa đào tạo, chương trình hành động với Công ty cùng các chuyên gia thành công trong lĩnh vực kinh doanh. + Thưởng lễ tết, kết quả kinh doanh (nếu đạt KPI).
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển doanh thu dịch vụ Logistics, Forwarding, Supplychain, kho vận, vận tải tại đơn vị.
- Điều hành hoạt động của các nhân viên trong Phòng.
- Triển khai, giám sát đánh giá kế hoạch công việc.
- Xây dựng phát triển và điều phối nhân sự.
- Tiếp xúc và duy trì mối quan hệ đối với các đối tác, khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Dưới 40 tuổi.
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Có kinh nghiệm trong ngành Kinh doanh, Logistics,forwarding, Bưu chính, có kinh nghiệm quản lý nhân sự, hiểu biết chuyên môn.
- Có khả năng làm việc độc lập chịu được áp lực cao trong công việc, điều hành hoạt động trong nhóm tốt.
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt; sử dụng thành thạo máy tính, có tư duy kế hoạch và Logic.
- Kỷ luật, kiên trì, chịu khó, chăm chỉ và cẩn thận.
Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
