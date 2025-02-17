Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Từ 15

- 30tr/tháng. + Chính sách hưởng hoa hồng cao, mức lương cứng đảm bảo. + Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển. + Chế độ hưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực. + Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài. + Được tham gia các khóa đào tạo, chương trình hành động với Công ty cùng các chuyên gia thành công trong lĩnh vực kinh doanh. + Thưởng lễ tết, kết quả kinh doanh (nếu đạt KPI).

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển doanh thu dịch vụ Logistics, Forwarding, Supplychain, kho vận, vận tải tại đơn vị.
- Điều hành hoạt động của các nhân viên trong Phòng.
- Triển khai, giám sát đánh giá kế hoạch công việc.
- Xây dựng phát triển và điều phối nhân sự.
- Tiếp xúc và duy trì mối quan hệ đối với các đối tác, khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học trở lên (ưu tiên các ngành Logistics, Marketing, Bưu chính, Kinh tế, QTKD,..)
- Dưới 40 tuổi.
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Có kinh nghiệm trong ngành Kinh doanh, Logistics,forwarding, Bưu chính, có kinh nghiệm quản lý nhân sự, hiểu biết chuyên môn.
- Có khả năng làm việc độc lập chịu được áp lực cao trong công việc, điều hành hoạt động trong nhóm tốt.
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt; sử dụng thành thạo máy tính, có tư duy kế hoạch và Logic.
- Kỷ luật, kiên trì, chịu khó, chăm chỉ và cẩn thận.

Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel, Đại lộ Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

