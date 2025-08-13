Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Novamed
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ bộ phận Tuyển dụng thực hiện các công việc hành chính tuyển dụng theo hướng dẫn và phân công.
• Tìm hồ sơ ứng viên.
• Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ ứng viên.
• Cập nhật thông tin ứng viên vào ngân hàng ứng viên
• Tham gia các chương trình tuyển dụng của công ty trong vai trò hậu cần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên làm tối thiểu 5 ngày/ tuần
• Có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng là lợi thế
• Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng
• Chịu được áp lực công việc
• Có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng là lợi thế
• Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng
• Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty cổ phần Novamed Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao
• Phụ cấp tiền thực tập nếu làm tốt
• Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần)
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
• Phụ cấp tiền thực tập nếu làm tốt
• Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần)
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Novamed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
