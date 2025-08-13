Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ bộ phận Tuyển dụng thực hiện các công việc hành chính tuyển dụng theo hướng dẫn và phân công.

• Tìm hồ sơ ứng viên.

• Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ ứng viên.

• Cập nhật thông tin ứng viên vào ngân hàng ứng viên

• Tham gia các chương trình tuyển dụng của công ty trong vai trò hậu cần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên làm tối thiểu 5 ngày/ tuần

• Có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng là lợi thế

• Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng

• Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần Novamed Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao

• Phụ cấp tiền thực tập nếu làm tốt

• Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần)

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Novamed

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Novamed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.