Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANCE TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 261 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

• Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu và nghiệp vụ từ phía khách hàng/nội bộ công ty.

• Làm rõ các yêu cầu, mục đích, thiết kế giải pháp công nghệ cùng với các bộ phận liên quan.

• Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm.

• Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả hệ thống, danh sách các tính năng, danh sách kịch bản sử dụng, ràng buộc nghiệp vụ, ....

• Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối.

• Hỗ trợ quản lý dự án, xác định phạm vi công việc, lập kế hoạch và ước lượng công việc, quản lý tiến độ.

• Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

• Thực hiện báo cáo và phân tích theo yêu cầu của cấp trên và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm từ 1,5 năm làm BA lĩnh vực IT.

• Có khả năng giao tiếp, trao đổi nghiệp vụ tốt với khách hàng và các thành viên trong team.

• Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Nắm vững SQL, cơ sở dữ liệu

• Khả năng tự học nhanh.

• Trách nhiệm cao trong công việc.

• Tinh thần: Năng động, sẵn sàng học hỏi, dám đương đầu thử thách và luôn hỗ trợ đồng đội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANCE TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn với từng năng lực (13tr - 25tr)

• Xét tăng lương 2 lần/năm + bonus + lương tháng 13

• Làm việc từ thứ 2- thứ 6, 08h – 17h30, trưa nghỉ 1,5 tiếng

• Du lịch ít nhất 1 lần/năm

• 12 ngày phép/năm ( đối với nhân viên chính thức)

• Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

• Ứng viên tham gia các dự án lớn, sử dụng công nghệ, kỹ thuật mới nhất, Cơ hội đào tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADVANCE TECH VIỆT NAM

