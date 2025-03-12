Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Trưởng phòng sản xuất

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Mỹ Phước 2, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Quản lý hệ thống ISO 14001 và 9001 của bộ phận sản xuất
Phụ trách thư ký ban an toàn lao động: sắp xếp lịch họp ban, tổng hợp báo cáo, thông tin tuyên truyền,...
Thực hiện các hồ sơ về môi trường: báo cáo công tác bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường,..
Hỗ trợ Làm việc với các bên liên quan, cơ quan ban ngành, nhà máy lân cận tất cả các vấn đề liên quan mảng môi trường, khiếu nại về môi trường (khi cần)
Các công việc khác liên quan theo sự sắp xếp của Trưởng phòng sản xuất.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học /cao đẳng chuyên ngành môi trường, hành chính công, bảo hộ lao động, hoặc các ngành tương tự.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý hệ thống sản xuất
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về hệ thống ISO 14001 & 9001.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm HSE
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh/ Nhật
Ưu tiên ứng viên ở Bến Cát – Bình Dương hoặc có thể chuyển về Bến Cát.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính, nghỉ thứ bảy và chủ nhật
Đóng bảo hiểm full lương theo quy định
Bảo hiểm tai nạn 24/24
Thưởng các ngày lễ trong năm (01/01, 30/04, 02/09), tết nguyên đán,..
Tăng lương hàng năm
Thử việc 100% lương chính thức.
Cơm giữa ca
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch hàng năm, quà ngày sinh nhật, lễ, tết, tiệc tất niên,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D-3A-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

