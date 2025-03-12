Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Mỹ Phước 2, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Quản lý hệ thống ISO 14001 và 9001 của bộ phận sản xuất

Phụ trách thư ký ban an toàn lao động: sắp xếp lịch họp ban, tổng hợp báo cáo, thông tin tuyên truyền,...

Thực hiện các hồ sơ về môi trường: báo cáo công tác bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường,..

Hỗ trợ Làm việc với các bên liên quan, cơ quan ban ngành, nhà máy lân cận tất cả các vấn đề liên quan mảng môi trường, khiếu nại về môi trường (khi cần)

Các công việc khác liên quan theo sự sắp xếp của Trưởng phòng sản xuất.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học /cao đẳng chuyên ngành môi trường, hành chính công, bảo hộ lao động, hoặc các ngành tương tự.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý hệ thống sản xuất

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về hệ thống ISO 14001 & 9001.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm HSE

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh/ Nhật

Ưu tiên ứng viên ở Bến Cát – Bình Dương hoặc có thể chuyển về Bến Cát.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính, nghỉ thứ bảy và chủ nhật

Đóng bảo hiểm full lương theo quy định

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Thưởng các ngày lễ trong năm (01/01, 30/04, 02/09), tết nguyên đán,..

Tăng lương hàng năm

Thử việc 100% lương chính thức.

Cơm giữa ca

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch hàng năm, quà ngày sinh nhật, lễ, tết, tiệc tất niên,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT KIRIN VIỆT NAM

