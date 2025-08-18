Tuyển Trưởng phòng sản xuất NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn của công ty.

• Đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng đúng quy định, hạn chế tối đa sản phẩm lỗi.

• Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp cải tiến chất lượng sản phẩm.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xử lý sự cố chất lượng.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Nữ, dưới 32 tuổi.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

• Có kinh nghiệm QC từ 2 năm trở lên và tiếng Nhật giao tiếp tương đương N3 trở lên.

• Trường hợp tiếng Nhật đạt N2: chỉ cần tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm QC.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm.

• Có khả năng đi công tác, làm việc theo tính chất hành chính.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

• Lương thỏa thuận theo năng lực.

• Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.

Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì

