Tuyển Trưởng phòng sản xuất NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường N2, Lô G, KCN Phú Mỹ 3, P. Phước Hòa, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn của công ty.
• Đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng đúng quy định, hạn chế tối đa sản phẩm lỗi.
• Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp cải tiến chất lượng sản phẩm.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xử lý sự cố chất lượng.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nữ, dưới 32 tuổi.
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
• Có kinh nghiệm QC từ 2 năm trở lên và tiếng Nhật giao tiếp tương đương N3 trở lên.
• Trường hợp tiếng Nhật đạt N2: chỉ cần tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm QC.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm.
• Có khả năng đi công tác, làm việc theo tính chất hành chính.
** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
• Lương thỏa thuận theo năng lực.
• Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.
Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
