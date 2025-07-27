Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 17 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Mức lương
900 - 17 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 900 - 17 USD
- Triển khai công việc theo kế hoạch sản xuất, giao công việc cho các bộ phận, chuyền
- Giám sát tuân thủ các quy trình, theo dõi kiểm tra điều kiện sản, tiêu chuẩn ở trên line
- Kiểm tra, phát hiện và báo cáo các bất cập trong sản xuất
- Liên hệ với bộ phận xử lý bất thường phát sinh (kế hoạch, kho, ME, QC,...)
- Đảm bảo sản lượng, chất lượng và 7S theo kế hoạch
- Tiếp nhận, đào tạo, đánh giá nhân sự trong bộ phận
Với Mức Lương 900 - 17 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên trong các công ty điện tử
Tiếng Trung tốt
Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt
Có năng lực quản lý, dẫn dắt đội nhóm
Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc nhận 100% lương
- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
- Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
- Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
- Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC
- Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia
- Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự
- 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...
- Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty
- Nghỉ 2 thứ 7 và 4 Chủ nhật
- Có xe đưa đón Hà Nội, Bắc Ninh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
