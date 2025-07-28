Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tiếp nhận kế hoạch sản xuất (KHSX), cùng Trưởng chuyền bố trí nhân sự hợp lý để sản xuất theo KHSX

• Hàng ngày theo dõi, giám sát các vấn đề phát sinh liên quan đến năng suất, hiệu suất, chất lượng và đưa ra phương án khắc phục khi có vấn đề phát sinh.

• Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của toàn bộ nhân sự trong bộ phận, báo cáo lên cấp trên những vấn đề phát sinh, khó khăn trong quá trình SX

• Thương xuyên cải tiến các vấn đề bất cập trong hoạt động sản xuất để đạt mục tiêu KPI của bộ phận.

• Đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho cấp dưới

• Vận hành hệ thống Iso 9001, 14001, 45001 của bộ phận.

• Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn