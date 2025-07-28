Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam

Trưởng phòng sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Thăng Long – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tiếp nhận kế hoạch sản xuất (KHSX), cùng Trưởng chuyền bố trí nhân sự hợp lý để sản xuất theo KHSX
• Hàng ngày theo dõi, giám sát các vấn đề phát sinh liên quan đến năng suất, hiệu suất, chất lượng và đưa ra phương án khắc phục khi có vấn đề phát sinh.
• Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của toàn bộ nhân sự trong bộ phận, báo cáo lên cấp trên những vấn đề phát sinh, khó khăn trong quá trình SX
• Thương xuyên cải tiến các vấn đề bất cập trong hoạt động sản xuất để đạt mục tiêu KPI của bộ phận.
• Đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho cấp dưới
• Vận hành hệ thống Iso 9001, 14001, 45001 của bộ phận.
• Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam từ 35-40 tuổi
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí.
• Trình độ tin học: Word, Excel, Powerpoint
• Có thể giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là 1 lợi thế.
• Am hiểu ISO 9001, 14001, 45001, quy trình sản xuất của công ty Nhật Bản

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô I10-11-12 khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-san-xuat-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job364882
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Trưởng phòng sản xuất NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 14 - 16 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn 14 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hải Dương Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 17 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 900 - 17 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Trưởng phòng sản xuất NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 14 - 16 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn 14 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hải Dương Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 17 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 900 - 17 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ phần Hoá mỹ phẩm Hương Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Hoá mỹ phẩm Hương Mộc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,500 USD Navigos Search
1,500 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Shihen Việt Nam Chi Nhánh Thiết Kế - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Shihen Việt Nam Chi Nhánh Thiết Kế - Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,000 - 2,500 USD Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,200 - 2,000 USD Tập Đoàn Karofi Holding
1,200 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
1,200 - 2,000 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Seaps Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Seaps Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI (Việt Nam)
Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 USD Navigos Search
30 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO VÀ IN PHÚ SỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO VÀ IN PHÚ SỸ
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD Navigos Search
15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Sews-Components Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Sews-Components Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM
1 - 15 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INOAC Vietnam CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm