Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tư Đình, Long Biên, Quận Long Biên

Lập kế hoạch sản xuất:

Xây dựng kế hoạch sản xuất theo tháng/quý/năm và làm việc với xưởng may đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng

Theo dõi, điều chỉnh kế hoạch sao cho đúng hướng với thực tế và phát sinh

Kiểm soát và triển khai kế hoạch:

Tổ chức và điều hành toàn bộ quá trình ở tất cả các khâu từ nguyên phụ liệu, cắt may, đóng gói, hoàn thiện đơn hàng

Báo cáo định kỳ về tiến độ sản xuất, sự cố phát sinh và tìm ra phương án xử lý

Quản lý máy móc trang thiết bị bộ phận Sản xuất:

Kiểm tra định kỳ tình trạng máy móc, thiết bị; lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn lao động

Đề xuất đầu tư, nâng cấp máy móc phù hợp với định hướng phát triển.

Tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự:

Quản lý, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Phân công, kiểm soát công việc cho nhân viên trực thuộc bộ phận quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản Lý sản xuất

Am hiểu quy trình sản xuất ngành may mặc

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Có đầu óc tư duy chiến lược xuất sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống,sáng tạo và logic

Quyền Lợi

Mức lương: 18 – 20 triệu

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ dành cho CBNV

Lương tháng 13 theo mức lương thoả thuận

Nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch, teambuilding hàng năm cùng công ty

Chính sách mua hàng với giá ưu đãi nội bộ dành cho CBNV

