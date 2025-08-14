Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn
- Hà Nội: Tư Đình, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Lập kế hoạch sản xuất:
Xây dựng kế hoạch sản xuất theo tháng/quý/năm và làm việc với xưởng may đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng
Theo dõi, điều chỉnh kế hoạch sao cho đúng hướng với thực tế và phát sinh
Kiểm soát và triển khai kế hoạch:
Tổ chức và điều hành toàn bộ quá trình ở tất cả các khâu từ nguyên phụ liệu, cắt may, đóng gói, hoàn thiện đơn hàng
Báo cáo định kỳ về tiến độ sản xuất, sự cố phát sinh và tìm ra phương án xử lý
Quản lý máy móc trang thiết bị bộ phận Sản xuất:
Kiểm tra định kỳ tình trạng máy móc, thiết bị; lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn lao động
Đề xuất đầu tư, nâng cấp máy móc phù hợp với định hướng phát triển.
Tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự:
Quản lý, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Phân công, kiểm soát công việc cho nhân viên trực thuộc bộ phận quản lý.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu quy trình sản xuất ngành may mặc
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
Có đầu óc tư duy chiến lược xuất sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống,sáng tạo và logic
Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ dành cho CBNV
Lương tháng 13 theo mức lương thoả thuận
Nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch, teambuilding hàng năm cùng công ty
Chính sách mua hàng với giá ưu đãi nội bộ dành cho CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
