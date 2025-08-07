Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 14 - 16 USD

Công ty sản xuất của Nhật cần tuyển gấp vị trí Trưởng phòng sản xuất phụ trách các công việc sau:

- Quản lý nhân sự, máy móc và thiết bị để đạt hiệu suất tối đa.

- Tiếp nhận kế hoạch sản xuất và kiểm soát từng quy trình sản xuất để đảm bảo tiến độ sản xuất, công nghệ, chất lượng và giao hàng.

- Theo dõi tiến độ sản xuất và giải quyết vấn đề.

- Lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch cải tiến chi phí cho bộ phận sản xuất → triển khai → kiểm tra tiến độ → đánh giá kết quả.

- Triển khai các quy định về 5S, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, môi trường, v.v.

- Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng và giải quyết các vấn đề.

- Xây dựng các quy định cần thiết cho hoạt động của bộ phận sản xuất.

- Chuẩn bị báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, cũng như báo cáo về các cải tiến và tai nạn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.