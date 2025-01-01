Công việc Trưởng phòng sản xuất

Theo thống kê từ Job3s, mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và chuyên môn của từng ứng viên. Cụ thể:

Bảng thống kê mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất.

3. Mô tả công việc của trưởng phòng sản xuất

Trưởng phòng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quản lý chi phí cũng như nhân lực trong quy trình sản xuất. Dưới đây là bản mô tả công việc của trưởng phòng sản xuất chi tiết nhất:

Lập kế hoạch và lịch trình sản xuất: Trưởng phòng sản xuất là những người xây dựng kế hoạch và lên lịch trình cho quá trình sản xuất, đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng tiến độ, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các mục tiêu sản xuất của công ty.

Quản lý nguyên vật liệu: Trưởng phòng sản xuất sẽ quyết định và đặt hàng các nguyên vật liệu cần thiết, đảm bảo số lượng hàng tồn kho đủ đáp ứng các giai đoạn của quy trình sản xuất mà không gây gián đoạn.

Quản lý thiết bị và bảo trì: Trưởng phòng sản xuất chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo dưỡng và duy trì các thiết bị sản xuất, đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động ổn định, hiệu quả.

Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng: Trưởng phòng sản xuất cần thiết lập và giám sát các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt yêu cầu về chất lượng.

Quản lý chi phí sản xuất: Trưởng phòng sản xuất là những người đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra có sự hiệu quả về chi phí, thông qua việc ước tính chính xác chi phí, đàm phán hợp đồng với đối tác và khách hàng, phối hợp với các bộ phận khác để thống nhất ngân sách.

Giám sát và điều chỉnh sản xuất: Trưởng phòng sản xuất sẽ theo dõi, giám sát quá trình sản xuất, điều chỉnh kế hoạch và lịch trình khi cần thiết để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và đúng thời gian.

Liên lạc với các phòng ban và đối tác: Trưởng phòng sản xuất thực hiện việc liên lạc và phối hợp với các phòng ban trong công ty, nhà cung cấp, các khách hàng để đảm bảo mọi yêu cầu đều được đáp ứng.

Tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động: Trưởng phòng sản xuất phải đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các quy định về sức khỏe, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Quản lý đội ngũ công nhân: Trưởng phòng sản xuất là những người chịu trách nhiệm giám sát, động viên và thúc đẩy đội ngũ công nhân làm việc hiệu quả, đồng thời đánh giá hiệu suất công việc của công nhân, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc của họ.

Phân tích và báo cáo: Trưởng phòng sản xuất phải đối chiếu và phân tích dữ liệu sản xuất, tổng hợp các báo cáo cho quản lý và khách hàng, giúp họ nắm bắt tình hình sản xuất và đưa ra các quyết định kịp thời.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu tối ưu hóa quy trình sản xuất tăng cao, việc làm trưởng phòng sản xuất đang trở thành một trong những công việc được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm tại các thành phố lớn. Dưới đây là một số khu vực tuyển trưởng phòng sản xuất nhiều nhất mà bạn có thể tham khảo:

4.1. Tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nơi có sự tập trung của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất cơ khí, điện tử, dệt may. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại đây đang tăng cao do các doanh nghiệp đẩy mạnh quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ và mở rộng quy mô. Các công ty muốn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm quản lý, có khả năng tối ưu hóa sản xuất và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Hà Nội dao động từ 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cầu Giấy, Quận Hà Đông, Quận Thanh Xuân…

4.2. Tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại TPHCM

TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và công nghệ cao tại đây đang có xu hướng phát triển mạnh, từ đó tạo ra nhu cầu lớn về việc làm trưởng phòng sản xuất. Do sự chuyển mình của các ngành công nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới công nghệ và tăng trưởng nhanh chóng, các doanh nghiệp tại TP.HCM đang cần tuyển trưởng phòng sản xuất có khả năng lãnh đạo đội ngũ, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại TP.HCM dao động từ 30.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 7, Quận Thủ Đức…

TP.HCM là nơi có xu hướng tìm việc làm trưởng phòng sản xuất nằm ở mức cao