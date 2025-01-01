Công việc Trưởng phòng sản xuất-
Có 100 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất đang có tiềm năng phát triển lớn trong bối cảnh thị trường kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục. Tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Hà Nội, TP.HCM... việc làm trưởng phòng sản xuất có mức lương dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng.
1. Nhu cầu nhân lực của việc làm trưởng phòng sản xuất
Trưởng phòng sản xuất là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối, giám sát quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ, trong ngân sách cho phép và đạt chất lượng yêu cầu. Ngoài ra, trưởng phòng sản xuất còn chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả nhân lực và vật lực trong toàn bộ hệ thống sản xuất.
Theo Navigos Group, trong bối cảnh thị trường kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong ngành sản xuất, đặc biệt là vị trí trưởng phòng sản xuất đang dần tăng lên. Các doanh nghiệp sản xuất sau thời gian cắt giảm nhân sự, tái cơ cấu nguồn lực, giờ đây đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực quản lý, kinh nghiệm để ổn định và phát triển sản xuất. Đặc biệt, trong những dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất được dự báo sẽ tăng cao nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả của doanh nghiệp.
Theo thống kê, có hàng trăm vị trí việc làm trưởng phòng sản xuất trên các website tuyển dụng. Với khả năng quản lý, giám sát quy trình sản xuất và tối ưu hóa hiệu suất công việc, trưởng phòng sản xuất có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như giám đốc sản xuất, giám đốc điều hành. Việc làm này không chỉ mở ra cơ hội thăng tiến mà còn đòi hỏi người trưởng phòng phải có kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược để thúc đẩy sự phát triển bền vững.
2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất
Theo thống kê từ Job3s, mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và chuyên môn của từng ứng viên. Cụ thể:
|
Việc làm
|
Mức lương (VNĐ/tháng)
|
Trưởng phòng sản xuất
|
20.000.000 - 30.000.000
|
Phó giám đốc sản xuất
|
20.000.000 - 40.000.000
|
Giám đốc sản xuất
|
30.000.000 - 50.000.000
|
Giám đốc điều hành
|
40.000.000 - 60.000.000
3. Mô tả công việc của trưởng phòng sản xuất
Trưởng phòng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quản lý chi phí cũng như nhân lực trong quy trình sản xuất. Dưới đây là bản mô tả công việc của trưởng phòng sản xuất chi tiết nhất:
-
Lập kế hoạch và lịch trình sản xuất: Trưởng phòng sản xuất là những người xây dựng kế hoạch và lên lịch trình cho quá trình sản xuất, đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng tiến độ, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các mục tiêu sản xuất của công ty.
-
Quản lý nguyên vật liệu: Trưởng phòng sản xuất sẽ quyết định và đặt hàng các nguyên vật liệu cần thiết, đảm bảo số lượng hàng tồn kho đủ đáp ứng các giai đoạn của quy trình sản xuất mà không gây gián đoạn.
-
Quản lý thiết bị và bảo trì: Trưởng phòng sản xuất chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo dưỡng và duy trì các thiết bị sản xuất, đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động ổn định, hiệu quả.
-
Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng: Trưởng phòng sản xuất cần thiết lập và giám sát các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt yêu cầu về chất lượng.
-
Quản lý chi phí sản xuất: Trưởng phòng sản xuất là những người đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra có sự hiệu quả về chi phí, thông qua việc ước tính chính xác chi phí, đàm phán hợp đồng với đối tác và khách hàng, phối hợp với các bộ phận khác để thống nhất ngân sách.
-
Giám sát và điều chỉnh sản xuất: Trưởng phòng sản xuất sẽ theo dõi, giám sát quá trình sản xuất, điều chỉnh kế hoạch và lịch trình khi cần thiết để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và đúng thời gian.
-
Liên lạc với các phòng ban và đối tác: Trưởng phòng sản xuất thực hiện việc liên lạc và phối hợp với các phòng ban trong công ty, nhà cung cấp, các khách hàng để đảm bảo mọi yêu cầu đều được đáp ứng.
-
Tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động: Trưởng phòng sản xuất phải đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các quy định về sức khỏe, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
-
Quản lý đội ngũ công nhân: Trưởng phòng sản xuất là những người chịu trách nhiệm giám sát, động viên và thúc đẩy đội ngũ công nhân làm việc hiệu quả, đồng thời đánh giá hiệu suất công việc của công nhân, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc của họ.
-
Phân tích và báo cáo: Trưởng phòng sản xuất phải đối chiếu và phân tích dữ liệu sản xuất, tổng hợp các báo cáo cho quản lý và khách hàng, giúp họ nắm bắt tình hình sản xuất và đưa ra các quyết định kịp thời.
4. Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu tối ưu hóa quy trình sản xuất tăng cao, việc làm trưởng phòng sản xuất đang trở thành một trong những công việc được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm tại các thành phố lớn. Dưới đây là một số khu vực tuyển trưởng phòng sản xuất nhiều nhất mà bạn có thể tham khảo:
4.1. Tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Hà Nội
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nơi có sự tập trung của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất cơ khí, điện tử, dệt may. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại đây đang tăng cao do các doanh nghiệp đẩy mạnh quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ và mở rộng quy mô. Các công ty muốn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm quản lý, có khả năng tối ưu hóa sản xuất và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.
Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Hà Nội dao động từ 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cầu Giấy, Quận Hà Đông, Quận Thanh Xuân…
4.2. Tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại TPHCM
TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và công nghệ cao tại đây đang có xu hướng phát triển mạnh, từ đó tạo ra nhu cầu lớn về việc làm trưởng phòng sản xuất. Do sự chuyển mình của các ngành công nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới công nghệ và tăng trưởng nhanh chóng, các doanh nghiệp tại TP.HCM đang cần tuyển trưởng phòng sản xuất có khả năng lãnh đạo đội ngũ, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.
Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại TP.HCM dao động từ 30.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 7, Quận Thủ Đức…
4.3. Việc làm trưởng phòng sản xuất tại Đà Nẵng
Đà Nẵng là thành phố trọng điểm miền Trung, nổi bật với ngành công nghiệp chế biến và sản xuất trong các lĩnh vực như điện tử, xây dựng và du lịch. Với sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Đà Nẵng đang tăng lên, đặc biệt là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang tìm kiếm những nhân sự có khả năng tối ưu hóa quy trình trong việc làm kế hoạch sản xuất, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả công việc. Thị trường tuyển dụng tại Đà Nẵng đang mở ra nhiều cơ hội cho những ứng viên có kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả trong ngành sản xuất.
Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Đà Nẵng dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cẩm Lệ, Quận Sơn Trà, Quận Hòa Vang…
5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng sản xuất
Trong các doanh nghiệp, trưởng phòng sản xuất là một vị trí vô cùng quan trọng, yêu cầu các ứng viên phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật chuyên môn và khả năng quản lý. Để được ứng tuyển vào việc làm trưởng phòng sản xuất thì bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:
-
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan. Một số công ty có thể yêu cầu ứng viên phải có các chứng chỉ chuyên môn bổ sung liên quan đến lĩnh vực sản xuất.
-
Kiến thức chuyên môn về quy trình sản xuất và công nghệ: Trưởng phòng sản xuất cần hiểu rõ các quy trình sản xuất, từ lập kế hoạch, triển khai cho đến kiểm soát chất lượng. Để nâng cao hiệu quả công việc, người ứng tuyển cần có các kiến thức về công nghệ mới, tự động hóa và các hệ thống sản xuất thông minh.
-
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Trưởng phòng sản xuất phải có khả năng quản lý đội ngũ, phân công công việc hợp lý và tạo ra môi trường làm việc hiệu quả. Ngoài ra những người này cần có kỹ năng lãnh đạo để động viên, hướng dẫn và giám sát nhân viên, đồng thời đảm bảo các mục tiêu sản xuất được hoàn thành đúng hạn.
-
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Trong môi trường sản xuất luôn có những tình huống phát sinh, do đó yêu cầu người trưởng phòng phải nhanh chóng phân tích và tìm ra các giải pháp phù hợp. Ngoài ra, kỹ năng giải quyết vấn đề, đưa ra các quyết định hợp lý và kịp thời là rất cần thiết đối với người trưởng phòng.
-
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Trưởng phòng sản xuất phải có khả năng giao tiếp tốt với các bộ phận khác nhau trong công ty, cũng như với các nhà cung cấp, khách hàng. Ngoài ra, để tạo ra sự hợp tác chặt chẽ và giải quyết các vấn đề sản xuất một cách nhanh chóng, hiệu quả thì kỹ năng làm việc nhóm cũng là điều rất cần thiết đối với trưởng phòng sản xuất.
6. Những khó khăn trong ngành việc làm trưởng phòng sản xuất
Việc làm trưởng phòng sản xuất là một công việc đầy thử thách, đòi hỏi người trưởng phòng phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn trong quá trình điều hành sản xuất. Dưới đây là một số khó khăn mà những người làm công việc này thường gặp phải:
-
Áp lực từ việc đảm bảo tiến độ sản xuất: Trưởng phòng sản xuất phải liên tục giám sát tiến độ và đảm bảo rằng các công đoạn sản xuất diễn ra đúng kế hoạch. Mọi sự chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn có thể tạo ra một chuỗi phản ứng tiêu cực, làm gián đoạn toàn bộ quy trình.
-
Khó khăn trong việc quản lý nguồn nhân lực và thiết bị: Công việc quản lý nhân lực đòi hỏi người trưởng phòng phải giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và duy trì động lực làm việc cho đội ngũ. Đồng thời, việc duy trì và vận hành các thiết bị sản xuất một cách hiệu quả cũng là thách thức lớn, khi người trưởng phòng phải đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt, tránh hỏng hóc hoặc lỗi kỹ thuật gây ra gián đoạn.
-
Đối mặt với sự thay đổi trong công nghệ và thị trường: Ngành sản xuất luôn thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là khi có những tiến bộ mới trong công nghệ và sự thay đổi trong nhu cầu của thị trường. Trưởng phòng sản xuất cần phải nhanh chóng thích nghi và triển khai những công nghệ mới, đồng thời đảm bảo sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Tóm lại, việc làm trưởng phòng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp, đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và có chuyên môn cao về quy trình sản xuất. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất vẫn tăng mạnh, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao, trưởng phòng sản xuất là một công việc hấp dẫn cho những ai muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực sản xuất.