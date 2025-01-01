Công việc Trưởng phòng sản xuất

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 100 kết quả / Từ khoá "Trưởng phòng sản xuất"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Trưởng phòng sản xuất

-

Có 100 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 17 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Trưởng phòng sản xuất NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 14 - 16 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn 14 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH K&p Electronics Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hải Dương Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 17 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 900 - 17 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cooler Master VietNam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Cooler Master VietNam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Cooler Master VietNam
Hạn nộp: 19/07/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHÚ TIÊN
Hạn nộp: 21/07/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nam Đã hết hạn 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP DỰ ỨNG LỰC HÒA PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nam Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm INOAC Vietnam CO., LTD.
Tuyển Trưởng phòng sản xuất INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOAC Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Hạn nộp: 04/06/2025
Bình Thuận Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cooler Master VietNam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Cooler Master VietNam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Cooler Master VietNam
Hạn nộp: 06/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ GIẤY VĨNH PHÚ
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ GIẤY VĨNH PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ GIẤY VĨNH PHÚ
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADC
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ADC
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH G & G
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH G & G làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH G & G
Hạn nộp: 31/05/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Hạn nộp: 18/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Breeze Industrial Ventilation Joint Stock Company
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Breeze Industrial Ventilation Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Breeze Industrial Ventilation Joint Stock Company
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sumidenso Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Sumidenso Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sumidenso Việt Nam
Hạn nộp: 12/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH ANCL TECHCO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ANCL TECHCO
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 22 - 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
22 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DABACO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ phần Hoá mỹ phẩm Hương Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Hoá mỹ phẩm Hương Mộc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH EBC GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Long An thu nhập 24 - 30 Triệu Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
24 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Hoa Jewels
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Cty TNHH Enshu Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 10 Triệu Cty TNHH Enshu Việt Nam
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,500 USD Navigos Search
1,500 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất đang có tiềm năng phát triển lớn trong bối cảnh thị trường kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục. Tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Hà Nội, TP.HCM... việc làm trưởng phòng sản xuất có mức lương dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm trưởng phòng sản xuất

Trưởng phòng sản xuất là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối, giám sát quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ, trong ngân sách cho phép và đạt chất lượng yêu cầu. Ngoài ra, trưởng phòng sản xuất còn chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả nhân lực và vật lực trong toàn bộ hệ thống sản xuất.

Theo Navigos Group, trong bối cảnh thị trường kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong ngành sản xuất, đặc biệt là vị trí trưởng phòng sản xuất đang dần tăng lên. Các doanh nghiệp sản xuất sau thời gian cắt giảm nhân sự, tái cơ cấu nguồn lực, giờ đây đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực quản lý, kinh nghiệm để ổn định và phát triển sản xuất. Đặc biệt, trong những dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất được dự báo sẽ tăng cao nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả của doanh nghiệp.

Theo thống kê, có hàng trăm vị trí việc làm trưởng phòng sản xuất trên các website tuyển dụng. Với khả năng quản lý, giám sát quy trình sản xuất và tối ưu hóa hiệu suất công việc, trưởng phòng sản xuất có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như giám đốc sản xuất, giám đốc điều hành. Việc làm này không chỉ mở ra cơ hội thăng tiến mà còn đòi hỏi người trưởng phòng phải có kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Việc làm trưởng phòng sản xuất đang có tiềm năng phát triển lớn
Việc làm trưởng phòng sản xuất đang có tiềm năng phát triển lớn

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất

Theo thống kê từ Job3s, mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và chuyên môn của từng ứng viên. Cụ thể:

Việc làm

Mức lương (VNĐ/tháng)

Trưởng phòng sản xuất

20.000.000 - 30.000.000

Phó giám đốc sản xuất

20.000.000 - 40.000.000

Giám đốc sản xuất

30.000.000 - 50.000.000

Giám đốc điều hành

40.000.000 - 60.000.000
Bảng thống kê mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất.
Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất đang có xu hướng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất đang có xu hướng tăng cao

3. Mô tả công việc của trưởng phòng sản xuất

Trưởng phòng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quản lý chi phí cũng như nhân lực trong quy trình sản xuất. Dưới đây là bản mô tả công việc của trưởng phòng sản xuất chi tiết nhất:

  • Lập kế hoạch và lịch trình sản xuất: Trưởng phòng sản xuất là những người xây dựng kế hoạch và lên lịch trình cho quá trình sản xuất, đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng tiến độ, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các mục tiêu sản xuất của công ty.

  • Quản lý nguyên vật liệu: Trưởng phòng sản xuất sẽ quyết định và đặt hàng các nguyên vật liệu cần thiết, đảm bảo số lượng hàng tồn kho đủ đáp ứng các giai đoạn của quy trình sản xuất mà không gây gián đoạn.

  • Quản lý thiết bị và bảo trì: Trưởng phòng sản xuất chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo dưỡng và duy trì các thiết bị sản xuất, đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động ổn định, hiệu quả.

  • Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng: Trưởng phòng sản xuất cần thiết lập và giám sát các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt yêu cầu về chất lượng.

  • Quản lý chi phí sản xuất: Trưởng phòng sản xuất là những người đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra có sự hiệu quả về chi phí, thông qua việc ước tính chính xác chi phí, đàm phán hợp đồng với đối tác và khách hàng, phối hợp với các bộ phận khác để thống nhất ngân sách.

  • Giám sát và điều chỉnh sản xuất: Trưởng phòng sản xuất sẽ theo dõi, giám sát quá trình sản xuất, điều chỉnh kế hoạch và lịch trình khi cần thiết để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và đúng thời gian.

  • Liên lạc với các phòng ban và đối tác: Trưởng phòng sản xuất thực hiện việc liên lạc và phối hợp với các phòng ban trong công ty, nhà cung cấp, các khách hàng để đảm bảo mọi yêu cầu đều được đáp ứng.

  • Tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động: Trưởng phòng sản xuất phải đảm bảo môi trường làm việc an toàn, tuân thủ các quy định về sức khỏe, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

  • Quản lý đội ngũ công nhân: Trưởng phòng sản xuất là những người chịu trách nhiệm giám sát, động viên và thúc đẩy đội ngũ công nhân làm việc hiệu quả, đồng thời đánh giá hiệu suất công việc của công nhân, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc của họ.

  • Phân tích và báo cáo: Trưởng phòng sản xuất phải đối chiếu và phân tích dữ liệu sản xuất, tổng hợp các báo cáo cho quản lý và khách hàng, giúp họ nắm bắt tình hình sản xuất và đưa ra các quyết định kịp thời.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng phòng sản xuất

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu tối ưu hóa quy trình sản xuất tăng cao, việc làm trưởng phòng sản xuất đang trở thành một trong những công việc được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm tại các thành phố lớn. Dưới đây là một số khu vực tuyển trưởng phòng sản xuất nhiều nhất mà bạn có thể tham khảo:

4.1. Tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nơi có sự tập trung của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất cơ khí, điện tử, dệt may. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại đây đang tăng cao do các doanh nghiệp đẩy mạnh quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ và mở rộng quy mô. Các công ty muốn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm quản lý, có khả năng tối ưu hóa sản xuất và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Hà Nội dao động từ 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cầu Giấy, Quận Hà Đông, Quận Thanh Xuân…

4.2. Tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại TPHCM

TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và công nghệ cao tại đây đang có xu hướng phát triển mạnh, từ đó tạo ra nhu cầu lớn về việc làm trưởng phòng sản xuất. Do sự chuyển mình của các ngành công nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới công nghệ và tăng trưởng nhanh chóng, các doanh nghiệp tại TP.HCM đang cần tuyển trưởng phòng sản xuất có khả năng lãnh đạo đội ngũ, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại TP.HCM dao động từ 30.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 7, Quận Thủ Đức…

TP.HCM là nơi có xu hướng tìm việc làm trưởng phòng sản xuất nằm ở mức cao
TP.HCM là nơi có xu hướng tìm việc làm trưởng phòng sản xuất nằm ở mức cao

4.3. Việc làm trưởng phòng sản xuất tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm miền Trung, nổi bật với ngành công nghiệp chế biến và sản xuất trong các lĩnh vực như điện tử, xây dựng và du lịch. Với sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Đà Nẵng đang tăng lên, đặc biệt là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang tìm kiếm những nhân sự có khả năng tối ưu hóa quy trình trong việc làm kế hoạch sản xuất, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả công việc. Thị trường tuyển dụng tại Đà Nẵng đang mở ra nhiều cơ hội cho những ứng viên có kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả trong ngành sản xuất.

Mức lương tuyển dụng trưởng phòng sản xuất tại Đà Nẵng dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cẩm Lệ, Quận Sơn Trà, Quận Hòa Vang…

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng sản xuất

Trong các doanh nghiệp, trưởng phòng sản xuất là một vị trí vô cùng quan trọng, yêu cầu các ứng viên phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật chuyên môn và khả năng quản lý. Để được ứng tuyển vào việc làm trưởng phòng sản xuất thì bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan. Một số công ty có thể yêu cầu ứng viên phải có các chứng chỉ chuyên môn bổ sung liên quan đến lĩnh vực sản xuất.

  • Kiến thức chuyên môn về quy trình sản xuất và công nghệ: Trưởng phòng sản xuất cần hiểu rõ các quy trình sản xuất, từ lập kế hoạch, triển khai cho đến kiểm soát chất lượng. Để nâng cao hiệu quả công việc, người ứng tuyển cần có các kiến thức về công nghệ mới, tự động hóa và các hệ thống sản xuất thông minh.

  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Trưởng phòng sản xuất phải có khả năng quản lý đội ngũ, phân công công việc hợp lý và tạo ra môi trường làm việc hiệu quả. Ngoài ra những người này cần có kỹ năng lãnh đạo để động viên, hướng dẫn và giám sát nhân viên, đồng thời đảm bảo các mục tiêu sản xuất được hoàn thành đúng hạn.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Trong môi trường sản xuất luôn có những tình huống phát sinh, do đó yêu cầu người trưởng phòng phải nhanh chóng phân tích và tìm ra các giải pháp phù hợp. Ngoài ra, kỹ năng giải quyết vấn đề, đưa ra các quyết định hợp lý và kịp thời là rất cần thiết đối với người trưởng phòng.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Trưởng phòng sản xuất phải có khả năng giao tiếp tốt với các bộ phận khác nhau trong công ty, cũng như với các nhà cung cấp, khách hàng. Ngoài ra, để tạo ra sự hợp tác chặt chẽ và giải quyết các vấn đề sản xuất một cách nhanh chóng, hiệu quả thì kỹ năng làm việc nhóm cũng là điều rất cần thiết đối với trưởng phòng sản xuất.​

Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng sản xuất
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng sản xuất

6. Những khó khăn trong ngành việc làm trưởng phòng sản xuất

Việc làm trưởng phòng sản xuất là một công việc đầy thử thách, đòi hỏi người trưởng phòng phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn trong quá trình điều hành sản xuất. Dưới đây là một số khó khăn mà những người làm công việc này thường gặp phải:

  • Áp lực từ việc đảm bảo tiến độ sản xuất: Trưởng phòng sản xuất phải liên tục giám sát tiến độ và đảm bảo rằng các công đoạn sản xuất diễn ra đúng kế hoạch. Mọi sự chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn có thể tạo ra một chuỗi phản ứng tiêu cực, làm gián đoạn toàn bộ quy trình.

  • Khó khăn trong việc quản lý nguồn nhân lực và thiết bị: Công việc quản lý nhân lực đòi hỏi người trưởng phòng phải giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và duy trì động lực làm việc cho đội ngũ. Đồng thời, việc duy trì và vận hành các thiết bị sản xuất một cách hiệu quả cũng là thách thức lớn, khi người trưởng phòng phải đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt, tránh hỏng hóc hoặc lỗi kỹ thuật gây ra gián đoạn.

  • Đối mặt với sự thay đổi trong công nghệ và thị trường: Ngành sản xuất luôn thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là khi có những tiến bộ mới trong công nghệ và sự thay đổi trong nhu cầu của thị trường. Trưởng phòng sản xuất cần phải nhanh chóng thích nghi và triển khai những công nghệ mới, đồng thời đảm bảo sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tóm lại, việc làm trưởng phòng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp, đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và có chuyên môn cao về quy trình sản xuất. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng sản xuất vẫn tăng mạnh, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao, trưởng phòng sản xuất là một công việc hấp dẫn cho những ai muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực sản xuất.