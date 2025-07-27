Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD

Mức lương 900 - 19 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

1. Theo dõi tiến độ sản xuất của lệnh làm việc EPR và phối hợp các nguồn lực sản xuất

2. Giảm tỷ lệ thất thoát FQC & IPQC - Triển khai SOP, giảm lỗi cấp thấp, tối ưu hóa công cụ và thiết kế, giảm khả năng nhân sự mắc lỗi, giảm tỷ lệ luân chuyển, hướng dẫn tệp ISO thay vì bàn giao bằng lời nói

3. Kiểm soát tỷ lệ phế liệu SMT - chuẩn hóa vật liệu ngoại tuyến và thu hồi vật liệu thải, giảm thất thoát vật liệu ngoại tuyến

4. Kiểm toán cải tiến lỗi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

5. Giao tiếp và phối hợp liên phòng ban để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra suôn sẻ

6. Theo dõi việc đóng các lệnh bất thường của dây chuyền sản xuất để đảm bảo hoàn thành quá trình xử lý bất thường

7. Đào tạo cán bộ cơ sở và lập kế hoạch đào tạo nhân tài cho công nhân đa kỹ năng, kế thừa kinh nghiệm

8. Kiểm tra và kiểm toán dây chuyền sản xuất - kiểm tra dây chuyền hàng ngày, xác nhận kiểm tra dây chuyền bàn giao, cải thiện điểm sự cố SOP, vận hành dây chuyền sản xuất hợp lý và cải thiện

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên tại vị trí tương đương

Tiếng Trung tốt

Có năng lực quản lý, lãnh đạo nhóm

Cầu tiến, trách nhiệm

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Thử việc 100% lương

Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC

Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia

Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự

12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...

Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty

Nghỉ 2 thứ 7/ tháng và tất cả các CN

Có xe đưa đón Hà Nội, Bắc Ninh

