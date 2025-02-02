Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: 1029 Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thiết kế và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh để quảng bá các sản phẩm của công ty
Quản lý các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các nền tảng như Google Ads, Facebook, Instagram và tiktok
Sản xuất, edit nội dung video và hình ảnh
Sáng tạo content hấp dẫn để tăng tương tác
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Digital Marketing,Truyền Thông hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế như Photoshop, Ai, edit video
Có khả năng viết: bài đăng fanpage, bài SEO website, bài PR, bài viết quảng cáo.
Có khả năng quản trị website, fanpage, group Facebook
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng ngày lễ, tết, thưởng năm hấp dẫn
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định
Các hoạt động tập thể: Du lịch nhiều lần 1 năm
Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, thưởng tết Dương lịch, Âm lịch...
Môi trường trẻ trung, năng động, được tạo điều kiện tham gia đào tạo phát triển kiến thức, kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
