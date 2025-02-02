Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 1029 Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thiết kế và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh để quảng bá các sản phẩm của công ty

Quản lý các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các nền tảng như Google Ads, Facebook, Instagram và tiktok

Sản xuất, edit nội dung video và hình ảnh

Sáng tạo content hấp dẫn để tăng tương tác

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Digital Marketing,Truyền Thông hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

Khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế như Photoshop, Ai, edit video

Có khả năng viết: bài đăng fanpage, bài SEO website, bài PR, bài viết quảng cáo.

Có khả năng quản trị website, fanpage, group Facebook

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng ngày lễ, tết, thưởng năm hấp dẫn

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định

Các hoạt động tập thể: Du lịch nhiều lần 1 năm

Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, thưởng tết Dương lịch, Âm lịch...

Môi trường trẻ trung, năng động, được tạo điều kiện tham gia đào tạo phát triển kiến thức, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỒNG GIAO

