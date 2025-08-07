Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hoàng Dư Khương, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch quay, kịch bản nội dung video theo từng chiến dịch/trang cơ sở đào tạo.

Trực tiếp quay dựng video và chụp ảnh tại các cơ sở theo lịch (phỏng vấn, lớp học, hậu trường, vlog,...).

Dựng video ngắn (Reels, TikTok, Shorts) sáng tạo, sinh động giúp tăng độ nhận diện thương hiệu trên mạng xã hội.

Sản xuất các loại video marketing: video quảng cáo, viral clip, giới thiệu khóa học, video mô tả chương trình học,...

Biên tập và hoàn thiện video: chỉnh sửa âm thanh, cắt ghép, thêm hiệu ứng, tạo bố cục thu hút người xem.

Sáng tạo nội dung mới theo xu hướng (trend Facebook, TikTok, YouTube, Instagram) kết hợp định hướng truyền thông của công ty.

Theo dõi và phân tích hiệu quả video, đưa ra đề xuất tối ưu nội dung và chiến lược kênh.

Phối hợp với team Page, thiết kế và nội dung để đảm bảo video đúng tinh thần thương hiệu và hoàn thành đúng tiến độ.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực quay dựng và biên tập video.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video cơ bản (Premiere, CapCut, hoặc phần mềm tương đương).

Có kỹ năng quay và dựng video tốt, biết cách xây dựng bố cục, phối âm thanh – hình ảnh hợp lý, thu hút.

Sáng tạo, bắt trend nhanh, có khả năng tự lên kịch bản và sản xuất nội dung video phù hợp với đặc điểm của các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube Shorts,...).

Có tư duy thẩm mỹ tốt, biết cách đánh giá và tạo ra video có tính nghệ thuật cao, hấp dẫn người xem.

Chủ động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, dễ thích nghi với môi trường làm việc teamwork.

Ham học hỏi, tư duy mở và luôn có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung – năng động – sáng tạo, luôn khuyến khích tư duy đổi mới và phát triển cá nhân.

Được xét tăng lương định kỳ hằng năm, dựa trên hiệu suất và thái độ làm việc.

Cơ hội học hỏi & phát triển chuyên môn liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số và sản xuất nội dung.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ cho nhân viên full-time:

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Tham gia các hoạt động nội bộ, workshop, team building và sự kiện công ty

Thu nhập ổn định: Lương cứng từ 6 triệu – 10 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng theo hiệu quả công việc:

Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,...

Thưởng cho nhân viên xuất sắc, thưởng sáng kiến và đóng góp nổi bật.

Cơ hội tăng thu nhập thông qua các sản phẩm viral hoặc đóng góp vượt kỳ vọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin