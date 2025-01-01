Công việc Truyền thông

Tuyển dụng việc làm truyền thông đang ngày càng hot, đặc biệt ở những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Mức lương trung bình của nhân viên truyền thông hiện nay dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, để đạt thu nhập cao, ứng viên phải cập nhật thêm các công cụ, công nghệ mới của truyền thông số để tăng hiệu quả công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên truyền thông

Nhân viên truyền thông là người xây dựng và quản lý chiến lược truyền thông, giúp quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp. Họ không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mục tiêu mà còn xây dựng một cộng đồng trung thành xung quanh thương hiệu.

Trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nhu cầu nhân sự truyền thông tại Việt Nam đang tăng cao chưa từng thấy với hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi tháng. Theo thống kê từ nghiên cứu mới nhất của Datareportal và Wearesocial, tính đến đầu năm 2024, Việt Nam có 78,44 triệu người (chiếm 79,1% dân số) sử dụng internet và 72 triệu người người sử dụng mạng xã hội vào đầu năm 2024 (chiếm 73,3%).

Các doanh nghiệp ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu trên nền tảng số. Điều này kéo theo một nhu cầu lớn về nhân lực có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn, xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả và nắm bắt xu hướng của thị trường.

Rất nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực có thể tận dụng những nền tảng số như Facebook, YouTube hay TikTok để tăng cường sự hiện diện trực tuyến. Đây là cơ hội nghề nghiệp lớn với mức lương hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng kỹ thuật số tiếp tục phát triển mạnh mẽ.