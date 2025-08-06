Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản trị kênh social, fanpage của brand: Lên content plan, sản xuất nội dung định kỳ, và lên nội dung trên các kênh social.

Sáng tạo nội dung, ý tưởng cùng team Marketing sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook và kênh truyền thông khác.

Tham gia triển khai các campain truyền thông theo kế hoạch năm

Các công việc khác theo điều phối của quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc đã từng hoạt động trên IG, TikTok, Facebook.

Thế mạnh về branding

Có khả năng lập kế hoạch và bám sát mục tiêu

Có khả năng phân tích và sáng tạo, tự nghiên cứu.

Kỹ năng edit video, xây dựng nội dung/ kịch bản

Có khả năng làm việc nhóm và làm độc lập.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.

Nữ, 20-30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 10.000.000 vnđ-12.000.000 vnđ

Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/năm và các chế độ nghỉ phép/nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của công ty

Được làm việc với người nổi tiếng

Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Đóng BHXH theo quy định

Thời gian làm việc: Thứ 2 -Thứ 6, 8h' -17h30'( thứ 7: 8h- 16h30)

Cung cấp trang thiết bị cần thiết như máy tính,...

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thiện thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển.

Đầy đủ chế độ phúc lợi: Ngày lễ-Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi…; chế độ đãi ngộ: ăn trưa, đi lại, du lịch……..

Có module và cơ chế làm việc rõ ràng được support từ hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin