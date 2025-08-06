Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39 Cầu Diễn
- Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản trị kênh social, fanpage của brand: Lên content plan, sản xuất nội dung định kỳ, và lên nội dung trên các kênh social.
Sáng tạo nội dung, ý tưởng cùng team Marketing sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook và kênh truyền thông khác.
Tham gia triển khai các campain truyền thông theo kế hoạch năm
Các công việc khác theo điều phối của quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc đã từng hoạt động trên IG, TikTok, Facebook.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng: 10.000.000 vnđ-12.000.000 vnđ
Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/năm và các chế độ nghỉ phép/nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của công ty
Được làm việc với người nổi tiếng
Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty.
Đóng BHXH theo quy định
Thời gian làm việc: Thứ 2 -Thứ 6, 8h' -17h30'( thứ 7: 8h- 16h30)
Cung cấp trang thiết bị cần thiết như máy tính,...
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thiện thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển.
Đầy đủ chế độ phúc lợi: Ngày lễ-Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi…; chế độ đãi ngộ: ăn trưa, đi lại, du lịch……..
Có module và cơ chế làm việc rõ ràng được support từ hệ thống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
