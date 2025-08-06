Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Cầu Diễn

- Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản trị kênh social, fanpage của brand: Lên content plan, sản xuất nội dung định kỳ, và lên nội dung trên các kênh social.
Sáng tạo nội dung, ý tưởng cùng team Marketing sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook và kênh truyền thông khác.
Tham gia triển khai các campain truyền thông theo kế hoạch năm
Các công việc khác theo điều phối của quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc đã từng hoạt động trên IG, TikTok, Facebook.
Thế mạnh về branding
Có khả năng lập kế hoạch và bám sát mục tiêu
Có khả năng phân tích và sáng tạo, tự nghiên cứu.
Kỹ năng edit video, xây dựng nội dung/ kịch bản
Có khả năng làm việc nhóm và làm độc lập.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.
Nữ, 20-30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 10.000.000 vnđ-12.000.000 vnđ
Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/năm và các chế độ nghỉ phép/nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn của công ty
Được làm việc với người nổi tiếng
Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty.
Đóng BHXH theo quy định
Thời gian làm việc: Thứ 2 -Thứ 6, 8h' -17h30'( thứ 7: 8h- 16h30)
Cung cấp trang thiết bị cần thiết như máy tính,...
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thiện thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển.
Đầy đủ chế độ phúc lợi: Ngày lễ-Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi…; chế độ đãi ngộ: ăn trưa, đi lại, du lịch……..
Có module và cơ chế làm việc rõ ràng được support từ hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 84, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất