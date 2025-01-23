Tuyển Truyền thông Học viện IvyPrep làm việc tại Hải Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Học viện IvyPrep
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Học viện IvyPrep

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Trường Liên cấp Newton Hải Dương, Lô TH

- THCS Khu Đô thị mới Tuệ Tĩnh, Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Lập kế hoạch và tổ chức sự kiện
Lên kế hoạch, tổ chức và triển khai các sự kiện tuyển sinh như họp báo, ngày mở cửa, hội chợ trường học, hội thảo và các hoạt động khác.
Phối hợp với các bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch.
2. Phát triển và triển khai chiến dịch Marketing
Thiết kế và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh để quảng bá các chương trình và sự kiện của trường.
Quản lý các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các nền tảng như Google Ads, Facebook, Instagram và LinkedIn, đảm bảo hiệu quả tối ưu.
Đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông và hình ảnh thương hiệu của trường.
3. Sáng tạo và quản lý nội dung
Phát triển và quản lý nội dung hấp dẫn cho website, mạng xã hội, bản tin email và tài liệu quảng cáo của trường.
Sản xuất nội dung video và hình ảnh nhằm giới thiệu các thành tựu và hoạt động nổi bật của trường.
4. Giao tiếp và hỗ trợ tuyển sinh
Đảm bảo liên lạc hiệu quả với học sinh, phụ huynh và các đối tượng tiềm năng qua email, điện thoại, và các kênh mạng xã hội.
Hỗ trợ đội ngũ tuyển sinh trong việc truyền tải thông tin và cập nhật các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu tuyển sinh.
5. Phân tích và báo cáo
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing và sự kiện, từ đó báo cáo chi tiết cho cấp trên.
Đánh giá xu hướng thị trường và các hoạt động của đối thủ để đề xuất các phương án cải thiện chiến lược.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương hoặc 2 năm trong ngành Digital Marketing. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty có thị trường quốc tế.
Kỹ năng làm độc lập, làm việc nhóm. Sử dụng thành thạo mạng xã hội, hiểu rõ cách vận hành các kênh quảng cáo.
Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo...
Tiếng Anh cơ bản

Tại Học viện IvyPrep Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại trường. Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding hàng năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Chế độ ưu đãi cho con em khi theo học tại hệ thống
Nghỉ lễ, Tết và thưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện IvyPrep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hà Nội Center Point 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

