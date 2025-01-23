Tuyển Truyền thông Học viện IvyPrep làm việc tại Hải Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Trường Liên cấp Newton Hải Dương, Lô TH - THCS Khu Đô thị mới Tuệ Tĩnh, Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

1. Lập kế hoạch và tổ chức sự kiện

Lên kế hoạch, tổ chức và triển khai các sự kiện tuyển sinh như họp báo, ngày mở cửa, hội chợ trường học, hội thảo và các hoạt động khác.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch.

2. Phát triển và triển khai chiến dịch Marketing

Thiết kế và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh để quảng bá các chương trình và sự kiện của trường.

Quản lý các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các nền tảng như Google Ads, Facebook, Instagram và LinkedIn, đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông và hình ảnh thương hiệu của trường.

3. Sáng tạo và quản lý nội dung

Phát triển và quản lý nội dung hấp dẫn cho website, mạng xã hội, bản tin email và tài liệu quảng cáo của trường.

Sản xuất nội dung video và hình ảnh nhằm giới thiệu các thành tựu và hoạt động nổi bật của trường.

4. Giao tiếp và hỗ trợ tuyển sinh

Đảm bảo liên lạc hiệu quả với học sinh, phụ huynh và các đối tượng tiềm năng qua email, điện thoại, và các kênh mạng xã hội.

Hỗ trợ đội ngũ tuyển sinh trong việc truyền tải thông tin và cập nhật các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu tuyển sinh.

5. Phân tích và báo cáo

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing và sự kiện, từ đó báo cáo chi tiết cho cấp trên.

Đánh giá xu hướng thị trường và các hoạt động của đối thủ để đề xuất các phương án cải thiện chiến lược.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương hoặc 2 năm trong ngành Digital Marketing. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty có thị trường quốc tế.

Kỹ năng làm độc lập, làm việc nhóm. Sử dụng thành thạo mạng xã hội, hiểu rõ cách vận hành các kênh quảng cáo.

Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo...

Tiếng Anh cơ bản

Ăn trưa tại trường. Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding hàng năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ ưu đãi cho con em khi theo học tại hệ thống

Nghỉ lễ, Tết và thưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

