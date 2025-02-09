Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 20 Triệu

Mức lương 1 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Thu nhập = %doanh thu (Lên tới 50%) + thưởng +phụ cấp (Không giới hạn) (Thu nhập trung bình 1tr - 20tr/tháng) • Chế độ đãi ngộ hấp dẫn • Được hướng dẫn cách làm để có thu nhập cao • Được đào tạo và phát triển chuyên môn • Không áp lực KPI và thời gian, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 1 - 20 Triệu

- Tư vấn và tuyển dụng người lao động ,học sinh PTTT ( cấp 3) ,có nhu cầu đi làm việc hoặc du học tại nước ngoài , chủ yếu là tại: Hàn , Đức ,Đài Loan ...

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới có nhu cầu đi du học hoặc xuất khẩu lao động. - Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Tiến hành chăm sóc và tư vấn trong quá trình chốt hợp đồng.

- Lên kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh cá nhân, cùng team

Với Mức Lương 1 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/ Nữ, Không giới hạn độ tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm

– Đam mê kiếm tiền & Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn, bán hàng

– Chăm chỉ, nhiệt tình, không ngại thử thách, cầu tiến và tác phong nhanh nhẹn

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn tốt; Có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực, nhiệt huyết trong công việc và chịu được áp lực công việc cao;

Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI

