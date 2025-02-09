Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI
- Hà Nội: • Thu nhập = %doanh thu (Lên tới 50%) + thưởng +phụ cấp (Không giới hạn) (Thu nhập trung bình 1tr
- 20tr/tháng) • Chế độ đãi ngộ hấp dẫn • Được hướng dẫn cách làm để có thu nhập cao • Được đào tạo và phát triển chuyên môn • Không áp lực KPI và thời gian, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 1 - 20 Triệu
- Tư vấn và tuyển dụng người lao động ,học sinh PTTT ( cấp 3) ,có nhu cầu đi làm việc hoặc du học tại nước ngoài , chủ yếu là tại: Hàn , Đức ,Đài Loan ...
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới có nhu cầu đi du học hoặc xuất khẩu lao động. - Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Tiến hành chăm sóc và tư vấn trong quá trình chốt hợp đồng.
- Lên kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh cá nhân, cùng team
Với Mức Lương 1 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Đam mê kiếm tiền & Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn, bán hàng
– Chăm chỉ, nhiệt tình, không ngại thử thách, cầu tiến và tác phong nhanh nhẹn
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn tốt; Có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực, nhiệt huyết trong công việc và chịu được áp lực công việc cao;
Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI