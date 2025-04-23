Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
- Hồ Chí Minh: Số 70, Đường số 1, KDC Cityland Park Hill, P.10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Nhận data CHẤT LƯỢNG. Tư vấn cho du học sinh/ phụ huynh về các chương trình du học nghề, ngành học, công việc.. tại CHLB Đức;
- Chăm sóc, ký hợp đồng với khách hàng;
- Tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục … cùng ban tổ chức của công ty (Nếu được yêu cầu)
- Hướng dẫn khách hàng các thủ tục: Nộp hồ sơ, khai giảng, nộp học phí…;
- Tìm kiếm và phát triển thêm mạng lưới khách hàng tiềm năng;
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của công ty.
- Được cung cấp data Chất lượng
- Làm việc theo team, có TeamLeader hướng dẫn đào tạo từ A - Z.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm sale/telesale từ 6 tháng trở lên;
- Giao tiếp khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc;
- Chăm sóc khách hàng;
- Nhiệt tình, chăm chỉ;
- Có laptop cá nhân.
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương và phụ cấp:
- Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;
- Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí);
- Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần.
2. Thưởng:
- Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty);
- Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;
- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), tổ chức sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;
3. Phúc lợi:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng cho Người thân.
- Du lịch hàng năm, teambuilding, event,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động.
4. Cơ hội thăng tiến:
- Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;
- Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành;
- Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công ty.
5. Môi trường làm việc:
- Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;
- Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Thời gian: Thứ 2 – Sáng thứ 7 (Từ 8h30 - 18h00, nghỉ trưa 1,5 tiếng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
