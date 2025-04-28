Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 275 Ngô Gia Tự, Hải An, Quận 4

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai form visa, khai form ứng tuyển trường;

Quản lý, sắp xếp hồ sơ du học;

Dịch thuật một số loại hồ sơ theo mẫu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh (và ngược lại nếu cần).

Phối hợp với tư vấn và các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ hồ sơ.

Hỗ trợ sự kiện, hội thảo do công ty tổ chức, tham gia (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với hồ sơ du học hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, visa.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Word và PDF.

Khả năng dịch thuật tiếng Anh tốt là lợi thế.

Tác phong cẩn thận, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Biết tổ chức công việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả, đúng deadline.

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, có tinh thần học hỏi.

Tại Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo từng hồ sơ (thỏa thuận theo khối lượng công việc).

Thưởng theo hiệu suất và đóng góp.

Cơ hội hợp tác lâu dài nếu làm việc tốt.

Được hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức liên tục về du học, visa.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin