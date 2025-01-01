Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Tư vấn du học

Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1.500.000đ/1 hồ sơ, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Nhận data có sẵn của công ty và gọi điện, tư vấn các chương trình du học các nước Đài Loan - Hàn Quốc.
Có laptop cá nhân và sử dụng thành thạp tin học văn phòng.
Thời gian làm việc:
Các buổi tối từ tối thứ 2 – tối thứ 7
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật
Partime làm tối thiểu 6 ca / tuần
+ Ca sáng: 9h – 12h
+ Ca chiều: 13h30 – 17h30
+ Ca tối: 18h – 21h
+ Được xoay ca linh hoạt

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: ưu tiên nữ, nam giao tiếp tốt, giọng chuẩn
Đối tượng: sinh viên thực tập, sinh viên năm cuối các trường CĐ/Đ
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 7 triệu VND
Lương cứng: 2 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 - LK2 - No.02 khu HT5, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất