Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Nhận data có sẵn của công ty và gọi điện, tư vấn các chương trình du học các nước Đài Loan - Hàn Quốc.

Có laptop cá nhân và sử dụng thành thạp tin học văn phòng.

Thời gian làm việc:

Các buổi tối từ tối thứ 2 – tối thứ 7

Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Partime làm tối thiểu 6 ca / tuần

+ Ca sáng: 9h – 12h

+ Ca chiều: 13h30 – 17h30

+ Ca tối: 18h – 21h

+ Được xoay ca linh hoạt