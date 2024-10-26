Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Chủ động tìm kiếm, mở rông nguồn Khách hàng cá nhân có nhu cầu về các sản phẩm vay có tài sản đảm bảo ( vay mua nhà đất, kinh doanh, tiêu dùng, ...)

- Hướng dẫn khách hàng về quy trình, hồ sơ. Đảm bảo tính chính xác, tuân thủ quy trình, quy định sản phẩm của Ngân hàng;

- Chi tiết công việc được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và các hoạt động tập thể.

- Có khả năng giao tiếp tốt, teamwork.

- Có mục tiêu, định hướng công việc rõ ràng về Ngân hàng.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm ngân hàng tại vị trí tương đương hoặc các sale sàn BĐS, sale bán ô tô, không có kinh nghiệp được đào tạo.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: gồm lương cơ bản cố định và lương kinh doanh hàng tháng:

- Mức thu nhập cơ bản: Từ 15 triệu trở lên, thu nhập không giới hạn (Best sale hiện tại mức lương trên 100tr/tháng)

- Được đóng BHXH - BHYT đầy đủ.

- Sếp trẻ năng động, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Pro Company

