Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Pro Company
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Chủ động tìm kiếm, mở rông nguồn Khách hàng cá nhân có nhu cầu về các sản phẩm vay có tài sản đảm bảo ( vay mua nhà đất, kinh doanh, tiêu dùng, ...)
- Hướng dẫn khách hàng về quy trình, hồ sơ. Đảm bảo tính chính xác, tuân thủ quy trình, quy định sản phẩm của Ngân hàng;
- Chi tiết công việc được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và các hoạt động tập thể.
- Có khả năng giao tiếp tốt, teamwork.
- Có mục tiêu, định hướng công việc rõ ràng về Ngân hàng.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm ngân hàng tại vị trí tương đương hoặc các sale sàn BĐS, sale bán ô tô, không có kinh nghiệp được đào tạo.
- Có khả năng giao tiếp tốt, teamwork.
- Có mục tiêu, định hướng công việc rõ ràng về Ngân hàng.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm ngân hàng tại vị trí tương đương hoặc các sale sàn BĐS, sale bán ô tô, không có kinh nghiệp được đào tạo.
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: gồm lương cơ bản cố định và lương kinh doanh hàng tháng:
- Mức thu nhập cơ bản: Từ 15 triệu trở lên, thu nhập không giới hạn (Best sale hiện tại mức lương trên 100tr/tháng)
- Được đóng BHXH - BHYT đầy đủ.
- Sếp trẻ năng động, nhiệt huyết
- Mức thu nhập cơ bản: Từ 15 triệu trở lên, thu nhập không giới hạn (Best sale hiện tại mức lương trên 100tr/tháng)
- Được đóng BHXH - BHYT đầy đủ.
- Sếp trẻ năng động, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI