Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty CP Công nghệ Cyber Eye

Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại Công ty CP Công nghệ Cyber Eye

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 – Toà S3 – Vinhomes Skylake – Khu đô thị mới Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Đến 15 Triệu

– Tư vấn, xây dựng hồ sơ kỹ thuật/hồ sơ dự án cho gói thầu được giao.
– Tư vấn sản phẩm, giải pháp về CNTT phù hợp với tình trạng và yêu cầu hoạt động của khách hàng.
– Soạn thảo proposal, soạn thảo tài liệu presentation.
– Nghiên cứu và nắm bắt các công nghệ, sản phẩm mới
– Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu.
– Làm việc chung với các chuyên gia hãng; gặp gỡ, đào tạo, nói chuyện, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng.
– Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên về CNTT, hệ thống thông tin, kinh tế/quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan
- Có kiến thức tốt về CNTT và am hiểu cơ bản được thiết kế kỹ thuật phân tích, thiết kế hệ thống CNTT
- Kinh nghiệm từ 1- 2 năm ở các vị trí tương đương
- Có kỹ năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt
- Tinh thần hợp tác và làm việc tốt
- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt
- Có Tinh thần học hỏi và cầu tiến, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả
- Có khả năng thuyết trình, không nói ngọng khó nghe.
- Có khả năng viết lách tài liệu/văn bản,
- Khả năng phân tích, tư duy logic tốt.

Tại Công ty CP Công nghệ Cyber Eye Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định Upto 15 triệu/tháng (sẵn sàng deal tốt với ứng viên phù hợp) + thưởng KPIs + Thưởng nóng % hợp đồng nếu tham gia bán hàng ngoài tư vấn + Lương tháng 13...
15 triệu/tháng
Môi trường làm việc là mối quan hệ win-win giữa Sếp & Nhân viên. Đồng nghiệp nhiệt tình, tích cực hỗ trợ.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn liên tục bằng các khóa học nội bộ và được Công ty tài trợ các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn bên ngoài.
Môi trường CNTT trẻ trung với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ.
Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo. Cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (Bảo hiểm, ngày phép...) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty (Thưởng Lễ Tết, du lịch, khám sức khỏe, hiếu/hỷ, các ngày kỷ niệm trong năm...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Cyber Eye

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ Cyber Eye

Công ty CP Công nghệ Cyber Eye

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: OF15A, Tòa S03 Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

