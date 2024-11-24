Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Gọi điện hẹn lịch gặp gỡ với khách hàng hàng ngày.
Tư vấn giải pháp bảo vệ tài chính cho khách hàng.
Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ.
Làm việc fulltime.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 23 tuổi – 35 tuổi.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên. (Đã có bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời)
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên. (Đã có bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời)
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cơ bản: 12 triệu/tháng + Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm...
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe hàng năm.
Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.
Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe hàng năm.
Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.
Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
