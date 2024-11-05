Tuyển Tuyển dụng thu nhập 3 - 4 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 70 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
• Quản lý thông tin nhân sự;
• Quản lý phần mềm nhân sự Base (Dữ liệu chấm công, tăng ca, nghỉ phép,...)
• Theo dõi Hợp đồng lao động và các chế độ phúc lợi (BHXH, đào tạo,....)
• Soạn thảo các văn bản thông báo, công văn
• Hỗ trợ tuyển dụng và công tác hành chính văn phòng khác
• Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
− Mới ra trường hoặc năm cuối Đại học/cao đẳng
− Có trách nhiệm cao với công việc, vui vẻ, hòa đồng, năng động
− Biết sử dụng vi tính văn phòng (word, excel)
− Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và xử lý tình huống tốt
− Có trách nhiệm cao với công việc, vui vẻ, hòa đồng, năng động
− Biết sử dụng vi tính văn phòng (word, excel)
− Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và xử lý tình huống tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA Thì Được Hưởng Những Gì
− Lương: 3-4tr
− Hỗ trợ đóng dấu thực tập
− Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
− Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và năng động
− Hỗ trợ đóng dấu thực tập
− Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
− Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI