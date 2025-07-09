Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
- Hà Nội: 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tham gia hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nội bộ (setup phòng, chuẩn bị tài liệu, điểm danh, hỗ trợ giảng viên)
Cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan đến khoá học và người học
Hỗ trợ thu thập phản hồi sau đào tạo và tổng hợp kết quả đánh giá
Hỗ trợ cập nhật tài liệu, nội dung đào tạo và truyền thông nội bộ
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ (Team building, sinh nhật nhân viên, ngày hội văn hoá, các cuộc thi,...)
Tham gia xây dựng các ấn phẩm truyền thông nội bộ như bài viết, infographic, video ngắn,...
Cập nhật nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ (email, bản tin, group nội bộ,...)
Hỗ trợ nhập liệu, quản lý và lưu trữ hồ sơ đào tạo, hoạt động văn hoá
Hỗ trợ soạn thảo các biểu mẫu khảo sát, bảng đánh giá, tổng hợp báo cáo đơn giản theo mẫu có sẵn.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng làm việc trong lĩnh vực Đào tạo - Phát triển nhân sự - Văn hoá doanh nghiệp
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, năng động, nhiệt tình, chủ động học hỏi
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point)
Có kỹ năng viết và tổ chức sự kiện là lợi thế
Có thể thực tập tối thiểu 03 tháng trở lên
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp gửi xe: 120.000 VNĐ/ tháng
Được xem xét ký Hợp đồng chính thức khi đạt hiệu quả công việc
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc tuyền thông và văn hóa doanh nghiệp.
Tham gia các chương trình, sự kiện nội bộ tổ chức tại Công ty
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, có nhiều cơ hội phát - triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
