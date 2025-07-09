Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tham gia hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nội bộ (setup phòng, chuẩn bị tài liệu, điểm danh, hỗ trợ giảng viên)
Cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan đến khoá học và người học
Hỗ trợ thu thập phản hồi sau đào tạo và tổng hợp kết quả đánh giá
Hỗ trợ cập nhật tài liệu, nội dung đào tạo và truyền thông nội bộ
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ (Team building, sinh nhật nhân viên, ngày hội văn hoá, các cuộc thi,...)
Tham gia xây dựng các ấn phẩm truyền thông nội bộ như bài viết, infographic, video ngắn,...
Cập nhật nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ (email, bản tin, group nội bộ,...)
Hỗ trợ nhập liệu, quản lý và lưu trữ hồ sơ đào tạo, hoạt động văn hoá
Hỗ trợ soạn thảo các biểu mẫu khảo sát, bảng đánh giá, tổng hợp báo cáo đơn giản theo mẫu có sẵn.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Sinh viên năm cuối các ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học, Giáo dục, Truyền thông, Văn hoá học hoặc các chuyên ngành liên quan
Có định hướng làm việc trong lĩnh vực Đào tạo - Phát triển nhân sự - Văn hoá doanh nghiệp
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, năng động, nhiệt tình, chủ động học hỏi
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point)
Có kỹ năng viết và tổ chức sự kiện là lợi thế
Có thể thực tập tối thiểu 03 tháng trở lên

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa: 700.000 VNĐ/ tháng
Phụ cấp gửi xe: 120.000 VNĐ/ tháng
Được xem xét ký Hợp đồng chính thức khi đạt hiệu quả công việc
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc tuyền thông và văn hóa doanh nghiệp.
Tham gia các chương trình, sự kiện nội bộ tổ chức tại Công ty
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, có nhiều cơ hội phát - triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

