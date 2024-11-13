Tuyển Tuyển dụng thu nhập 3 - 5 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
- Hà Nội:
- 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Công tác Hành chính:
Gửi/nhận thư từ, bưu phẩm
Kiểm soát con dấu
Soạn thảo, ban hành văn bản, quyết định, hợp đồng liên quan
Mua sắm, làm các đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp
Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung phòng: tổ chức sự kiện, hoạt động chung …
Công tác tuyển dụng:
Đăng tin tuyển dụng trên các website tuyển, mạng xã hội....
Hỗ trợ các công tác chuẩn bị tài liệu onboard nhân sự mới
Hỗ trợ tạo nội dung bằng văn bản, video và hình ảnh cho các kênh tiếp thị tuyển dụng
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
YÊU CẦU:
Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có thể thực tập fulltime (thứ 2 - thứ 7) tối thiểu 3 tháng trở lên
Yêu thích và định hướng nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực Nhân sự, tuyển dụng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc
Ưu tiên biết thiết kế ảnh tuyển dụng, content trên các nền tảng MXH
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…)
QUYỀN LỢI:
Lương: 3 - 5tr
Đươc hỗ trợ dấu thực tập
Được hướng dẫn, thực hành các công việc về công tác nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hành chính văn phòng...
Được làm được trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh
Hình thức: Thực tập
Địa điểm: Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI