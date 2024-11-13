Tuyển Tuyển dụng thu nhập 3 - 5 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Tuyển dụng thu nhập 3 - 5 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Công tác Hành chính:
Gửi/nhận thư từ, bưu phẩm
Kiểm soát con dấu
Soạn thảo, ban hành văn bản, quyết định, hợp đồng liên quan
Mua sắm, làm các đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp
Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung phòng: tổ chức sự kiện, hoạt động chung …
Công tác tuyển dụng:
Đăng tin tuyển dụng trên các website tuyển, mạng xã hội....
Hỗ trợ các công tác chuẩn bị tài liệu onboard nhân sự mới
Hỗ trợ tạo nội dung bằng văn bản, video và hình ảnh cho các kênh tiếp thị tuyển dụng
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
YÊU CẦU:
Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có thể thực tập fulltime (thứ 2 - thứ 7) tối thiểu 3 tháng trở lên
Yêu thích và định hướng nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực Nhân sự, tuyển dụng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc
Ưu tiên biết thiết kế ảnh tuyển dụng, content trên các nền tảng MXH
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…)

Yêu Cầu Công Việc

QUYỀN LỢI:
Lương: 3 - 5tr
Đươc hỗ trợ dấu thực tập
Được hướng dẫn, thực hành các công việc về công tác nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hành chính văn phòng...
Được làm được trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Quyền Lợi

Ngành nghề: Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh
Hình thức: Thực tập
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà số 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất