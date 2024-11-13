Tuyển Tuyển dụng thu nhập 3 - 5 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Công tác Hành chính:

Gửi/nhận thư từ, bưu phẩm

Kiểm soát con dấu

Soạn thảo, ban hành văn bản, quyết định, hợp đồng liên quan

Mua sắm, làm các đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung phòng: tổ chức sự kiện, hoạt động chung …

Công tác tuyển dụng:

Đăng tin tuyển dụng trên các website tuyển, mạng xã hội....

Hỗ trợ các công tác chuẩn bị tài liệu onboard nhân sự mới

Hỗ trợ tạo nội dung bằng văn bản, video và hình ảnh cho các kênh tiếp thị tuyển dụng

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

YÊU CẦU:

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có thể thực tập fulltime (thứ 2 - thứ 7) tối thiểu 3 tháng trở lên

Yêu thích và định hướng nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực Nhân sự, tuyển dụng

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc

Ưu tiên biết thiết kế ảnh tuyển dụng, content trên các nền tảng MXH

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…)

QUYỀN LỢI:

Lương: 3 - 5tr

Đươc hỗ trợ dấu thực tập

Được hướng dẫn, thực hành các công việc về công tác nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hành chính văn phòng...

Được làm được trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Ngành nghề: Hành chính / Thư ký

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh

Hình thức: Thực tập

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

