Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
- Hà Nội: Khu Cầu Quan
- Thị Xã Sơn Tây
- Hà Nội, Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
Theo dõi các hoạt động thi công hàng ngày;
Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo công nhân tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, tiêu chuẩn về an toàn
Kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu, vật tư được đưa vào sử dụng;
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bằng cách đốc thúc đội thi công
Đình chỉ quá trình thi công nếu phát hiện vi phạm liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hoặc an toàn công trình. Phối hợp với các bên liên quan để điều tra và xử lý.
Kiểm soát an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại khu vực công trình được giao
Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình một cách linh hoạt và hiệu quả
Kiểm tra chi tiết các bản vẽ thiết kế của hệ thống điện, hệ thống thông gió, điều hòa không khí, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh và hệ thống phòng cháy - chữa cháy của công trình
Theo dõi quá trình thi công của các đội thầu phụ, kịp thời phát hiện và cảnh báo khi thấy nguy cơ tiềm ẩn hoặc bắt gặp các sai sót liên quan đến hồ sơ thầu cũng như tổ chức thi công
Phối hợp với các bên liên quan để thảo luận và điều chỉnh phương án thi công theo tình hình thực tế;
Lập và quản lý hồ sơ chất lượng của công trình xây dựng được giao
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ theo yêu cầu
Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học xây dựng/ xây dựng dân dụng/ kiến trúc và các ngành liên quan đến xây dựng
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giám sát xây dựng
Có 4 năm kinh nghiệm trở lên
Đã từng sửa chữa các hệ thống Showroom ô tô
Có sức khoẻ tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đóng BHXH theo qui định;
Lương tháng 13/ thưởng tết/ thâm niên...
Tham gia du lịch hàng năm
Có cơ hội thăng tiến
Hưởng các chế độ ưu đãi khi mua ô tô điện công ty đang bán
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
