Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Cầu Quan

- Thị Xã Sơn Tây

- Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Theo dõi các hoạt động thi công hàng ngày; Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo công nhân tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, tiêu chuẩn về an toàn Kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu, vật tư được đưa vào sử dụng; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bằng cách đốc thúc đội thi công Đình chỉ quá trình thi công nếu phát hiện vi phạm liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hoặc an toàn công trình. Phối hợp với các bên liên quan để điều tra và xử lý. Kiểm soát an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại khu vực công trình được giao Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình một cách linh hoạt và hiệu quả Kiểm tra chi tiết các bản vẽ thiết kế của hệ thống điện, hệ thống thông gió, điều hòa không khí, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh và hệ thống phòng cháy - chữa cháy của công trình Theo dõi quá trình thi công của các đội thầu phụ, kịp thời phát hiện và cảnh báo khi thấy nguy cơ tiềm ẩn hoặc bắt gặp các sai sót liên quan đến hồ sơ thầu cũng như tổ chức thi công Phối hợp với các bên liên quan để thảo luận và điều chỉnh phương án thi công theo tình hình thực tế; Lập và quản lý hồ sơ chất lượng của công trình xây dựng được giao Báo cáo tiến độ công việc định kỳ theo yêu cầu Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học xây dựng/ xây dựng dân dụng/ kiến trúc và các ngành liên quan đến xây dựng Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giám sát xây dựng Có 4 năm kinh nghiệm trở lên Đã từng sửa chữa các hệ thống Showroom ô tô Có sức khoẻ tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đóng BHXH theo qui định; Lương tháng 13/ thưởng tết/ thâm niên... Tham gia du lịch hàng năm Có cơ hội thăng tiến Hưởng các chế độ ưu đãi khi mua ô tô điện công ty đang bán
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

