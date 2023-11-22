[Yên Bái] CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI VINCOM TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI (MB) 3 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái

Mô Tả Công Việc

1. Trực/tuần tra/giám sát đảm bảo an ninh trật từ khu vòng ngoài TTTM

- Điều tiết giao thông khung giờ cao điểm, nhắc nhở, xử lý xe và hoặc các GH VP.

- Tuần tra kiểm soát đảm bảo ANAT - PCCN, duy trì CLDV và hình ảnh mỹ quan

2. Trực/tuần tra/giám sát đảm bảo an ninh trật từ khu trong TTTM:

- Mở/đóng cửa TTTM theo giờ hoạt động

- Kiểm soát hàng, đăng ký thi công, công nhân ra/vào TTTM

- Tuần tra kiểm soát đảm bảo ANAT - PCCN, duy trì CLDV và hình ảnh mỹ quan

3. Trực/tuần tra/giám sát đảm bảo an ninh trật từ khu hầm TGX:

- Cấp phát/thu thẻ gửi xe, thu tiền gửi xe, nhập quỹ tiền mặt cuối ca làm việc

- Tuần tra bãi gửi xe khu vực phụ trách

- Kiểm soát đầu ram dốc đảm bảo an ninh trật tự, không ùn tắc

4. Trực/tuần tra/giám sát đảm bảo an ninh trật từ khu tiểu cảnh/mỹ quan

- Xử lý tình huống phát sinh: mấtcắp, mất an ninh trật tự

5. Thực hiện giao nhận ca trực, kiểm tra kiểm soát tài sản, công cụ dụng cụ khu vực phân công.

6. Báo cáo tình hình ca trực, báo cáo khẩn về các trường hợp sự cố khẩn cấp, bất thường

7. Thời gian làm việc: Xoay ca - Chia ca 8 tiếng/ ngày

8. Làm việc ở trung tâm thương mại Vincom tại Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Hải Phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Nam chiều cao 1m65 trở lên, cân nặng trên 52kg, tốt nghiệp THCS trở lên, tuổi từ 18 đến 50 tuổi

- Thái độ thân thiện, luôn mỉm cười với khách hàng

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận

- Không sử dụng chất cấm, lý lịch rõ ràng, không xămtrổ

- Có phong thái lịch sự và thái độ tích cực trong khi tiếp xúc với khách hàng và nhân viên khác, thể hiện tinh thần dịch vụ

- Ưu tiên bộ đội xuất ngũ

- Thời gian làm việc: ca xoay 08h/ngày: 7h-15h; 14h-22h

(tương đương 26 công, được nghỉ 04 ngày/tháng)

Quyền Lợi

- Lương căn bản + phụ cấp cơm (chưa bao gồm tiền làm thêm giờ, tăng ca, ca đêm...).

- Nhân viên được cấp đồng phục và các công cụ hỗ trợ MIỄN PHÍ, (không phải đóng bất cứ chi phí nào khi vào làm việc)

- Nhân viên được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp sau khi được ký hợp đồng lao động chính thức.

- Nhân viên được đào tạo nghề miễn phí, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp theo tiêu chí Tập đoàn Vingroup.

- Khám sức khỏe định kỳ: CBNV được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm

- Các hoạt động tập thể: Team building, dã ngoại, tiệc ....

- Ưu đãi dành cho CBNV khi sử d

Cách Thức Ứng Tuyển

