Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Yên Bái: 149 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai thi công các hạng mục theo bản vẽ thiết kế và hồ sơ kỹ thuật.
Lập kế hoạch, quản lý tiến độ và chất lượng thi công.
Giám sát kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động tại công trường.
Theo dõi vật tư, khối lượng và điều phối nhân công hợp lý.
Thực hiện nghiệm thu, phối hợp các bên liên quan trong quá trình thi công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng.
Có 1-3 năm kinh nghiệm thi công nhà ở (ưu tiên).
Thành thạo AutoCAD, Excel và các phần mềm kỹ thuật liên quan.
Kỹ năng phối hợp, tổ chức công việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
Sẵn sàng làm việc full-time tại TP. Yên Bái và linh hoạt theo tiến độ công trình.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và công trình đảm nhận.
Thưởng lễ - tết - công trình, đầy đủ BHXH, BHYT.
Cơ hội thăng tiến lên Chỉ huy trưởng, Quản lý dự án.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng đội gắn kết.
Tham gia đào tạo nội bộ và các hoạt động văn hóa doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
