Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: 149 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai thi công các hạng mục theo bản vẽ thiết kế và hồ sơ kỹ thuật.

Lập kế hoạch, quản lý tiến độ và chất lượng thi công.

Giám sát kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Theo dõi vật tư, khối lượng và điều phối nhân công hợp lý.

Thực hiện nghiệm thu, phối hợp các bên liên quan trong quá trình thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng.

Có 1-3 năm kinh nghiệm thi công nhà ở (ưu tiên).

Thành thạo AutoCAD, Excel và các phần mềm kỹ thuật liên quan.

Kỹ năng phối hợp, tổ chức công việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Sẵn sàng làm việc full-time tại TP. Yên Bái và linh hoạt theo tiến độ công trình.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và công trình đảm nhận.

Thưởng lễ - tết - công trình, đầy đủ BHXH, BHYT.

Cơ hội thăng tiến lên Chỉ huy trưởng, Quản lý dự án.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng đội gắn kết.

Tham gia đào tạo nội bộ và các hoạt động văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ SCT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin