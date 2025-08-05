Tuyển Kế toán tổng hợp Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Lập và nộp các báo cáo tài chính định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám đốc và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

• Kiểm tra việc phân bổ doanh thu hàng tháng của các trường (theo phân công).

• Kiểm tra và phê duyệt Thông báo thu tiền của các trường (theo phân công).

• Thực hiện đối chiếu hàng quý/hàng năm cho các tài khoản Doanh thu chưa thực hiện của các trường (theo phân công).

• Mã hóa và hạch toán các phiếu thu chính thức vào phần mềm kế toán, kiểm tra và xử lý các sai lệch (nếu có), thông báo cho Văn phòng Tuyển sinh để điều chỉnh hằng ngày (theo phân công).

• Xác minh độ chính xác của các báo cáo từ trường: Danh sách lớp, báo cáo giảm học phí, danh sách xe buýt, danh sách bữa ăn, danh sách bảo hiểm, báo cáo số lượng học sinh (theo phân công).

• Kiểm tra và xác nhận số tiền hoàn học phí chính xác để kế toán phải trả thực hiện thanh toán (theo phân công).

• Hỗ trợ kế toán thuế trong việc phát hành hóa đơn VAT đầu ra của các trường (theo phân công).

• Lập báo cáo thu tiền hàng tuần (FR1) của các trường (theo phân công).

• Kiểm tra và hạch toán các giao dịch tồn kho hàng ngày liên quan đến đồng phục và sách vở của các trường (theo phân công).