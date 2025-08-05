Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo
- Hà Nội: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
1. Số lượng tuyển dụng: 02 người
2. Địa điểm làm việc: 21 Xóm Núi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội.
3. Thời gian làm việc: Cố định toàn thời gian từ 8 - 17h thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
4. Mô tả công việc:
- Tiếp nhận bản vẽ thiết kế, phương án gia công từ cấp trên.
- Chuẩn bị các dụng cụ: dao cụ, đồ gá, chi tiết gia công phục vụ cho quá trình gia công sản phẩm…
- Tiến hành lập trình, vận hành máy Phay/Tiện CNC gia công các chi tiết theo đúng bản vẽ kỹ thuật.
- Phối hợp với nhân viên kỹ thuật kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công theo đúng yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đọc, hiểu bản vẽ cơ khí.
- Lập trình cơ bản. Đọc, hiểu chương trình gia công trên máy phay CNC hoặc tiện CNC.
- Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, thái độ chuyên nghiệp là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
