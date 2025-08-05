Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Huy Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 25 USD

1. Giới thiệu chung

Tập đoàn chúng tôi là một tập đoàn đa ngành hoạt động tại Việt Nam và Mozambique, với nhiều công ty thành viên trong các lĩnh vực khai khoáng, dịch vụ và đầu tư, trong đó công ty tại Mozambique là một đơn vị chuyên về khai thác và chế biến khoáng sản.

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng động, có kinh nghiệm và tinh thần cầu tiến để đảm nhiệm vị trí Trợ lý Giám đốc điều hành làm việc tại thủ đô Mozambique. Đây là cơ hội tuyệt vời để phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, đa văn hóa và đầy tiềm năng phát triển.

2. Mục tiêu công việc

Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong công tác tổ chức, giám sát vận hành hiện trường, điều phối giữa các bộ phận, xử lý công việc hành chính – tài chính – sản xuất, cũng như làm cầu nối hiệu quả giữa công ty với đối tác và chính quyền địa phương.

3. Nhiệm vụ chính

• Hỗ trợ điều hành và tổ chức sản xuất:

• Theo dõi kế hoạch sản xuất và tiến độ triển khai, tổng hợp báo cáo cho Giám đốc điều hành.

• Hỗ trợ xử lý các vấn đề tài chính, kiểm soát chi phí, hợp đồng và báo cáo quản trị.

• Tổ chức, chuẩn bị tài liệu và nội dung cho các buổi họp điều hành, họp kỹ thuật, họp với đối tác.