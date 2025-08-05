Tuyển Nhân viên kỹ thuật ISMART EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại ISMART EDUCATION
- Hà Nội: Tầng 5, tầng 6, Tòa nhà Centerpoint, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Điều Phối Giáo Viên:
- Xác định và phân bổ giáo viên cho từng trường dựa trên kỹ năng, chuyên môn, và nhu cầu của trường học.
- Theo dõi sự phát triển và hiệu suất của giáo viên để đảm bảo rằng mọi trường đều có đủ giáo viên có chất lượng.
2. Quản Lý Chất Lượng Giảng Dạy:
- Thực hiện giám sát chất lượng giảng dạy tại từng trường thông qua việc tiến hành đánh giá và theo dõi lớp học.
- Cung cấp hỗ trợ và phản hồi cho giáo viên để họ có thể nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
3. Phối Hợp Nội Bộ và Ngoại Bộ:
- Liên kết với các bộ phận khác trong tổ chức để đảm bảo sự phối hợp giữa các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.
- Hợp tác với cộng đồng, phụ huynh, và các đối tác ngoại vi để tạo ra môi trường giáo dục tích cực.
4. Giải Quyết Vấn Đề:
- Xử lý vấn đề và thách thức xuất phát từ cấp trường, tìm kiếm giải pháp và thực hiện các biện pháp cần thiết.
- Đảm bảo rằng mọi vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả.
5. Đánh Giá Hiệu Suất: .
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại ISMART EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ISMART EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
