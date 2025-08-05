Tuyển Nhân viên Marketing Scanwell Logistics Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Epic Tower, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả công việc:

Mô tả công việc:

- Theo dõi tất cả đơn hàng nhập vào Việt Nam bằng đường hàng không.

- Liên lạc với người gửi hàng để xác nhận việc đặt chỗ khi văn phòng nước ngoài đồng ý hoặc chỉ định.

- Nhập dữ liệu cho những lô hàng xuất/nhập khẩu từ Việt Nam vào hệ thống quản lí nội bộ của công ty

- Chuẩn bị các chứng từ cần thiết/Lệnh giao hàng/Uỷ quyền hàng hoá để hỗ trợ chứng từ hàng không.

- Hỗ trợ và xử lý những vấn đề liên quan đến vị trí thực hiện

- Làm thủ tục hải quan/thông quan hàng hóa

- Hỗ trợ các công việc khác cho bộ phận hàng hàng không hoặc các bộ phận khác khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng từ 22 tuổi trở lên

- Kinh nghiệm: ưu tiên ít nhất 1 năm vị trí xuất nhập khẩu, ngoại thương

- Có kiến thức về xuất nhập khẩu, ngoại thương là lợi thế.

- Ngoại ngữ : tiếng Anh

- Tin học thành thạo.

- Tác phong chuyên nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm.

- Có trách nhiệm cao và khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

Tại Scanwell Logistics Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Scanwell Logistics Vietnam Co., Ltd

